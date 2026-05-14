‘Spider-Man Brand New Day’: revelan nuevo póster de la película y detalles de la producción

Novedades Spider-Man Brand New Day Destin Daniel Cretton, director de ‘Spider-Man Brand New Day’, y Tom Holland revelan detalles de la producción; el público aficionado señala que la película revive la esencia del arácnido.

La nueva película del amigable vecino de las calles de Queens en el Universo Cinematográfico de Marvel, Spider-Man Brand New Day, lanzó a través de redes sociales un video corto que reveló detalles de la producción previo a su estreno, además de que presentó un nuevo póster oficial de la película.

Después de un exitoso tráiler, cuya dinámica invitó a fans del súperheroe a reunir clips un día antes de su lanzamiento oficial, la nueva entrega de Spider-Man sigue impulsando la emoción del público con nuevos detalles acerca de la trama y la producción detrás del filme, generando un recibimiento mayormente positivo.

Spider-Man Brand New Day: presentan nuevo póster oficial

Por medio de la cuenta oficial de la nueva película, Spider-Man Brand New Day reveló un nuevo póster oficial de la película que se estrenará durante el verano de este 2026.

La imagen muestra la mitad del rostro de Peter Parker, interpretado por el actor británico Tom Holland, sin la máscara, pero vistiendo el traje rojo brillante del arácnido; sobre el atuendo de súperheroe, viste una chamarra de mezclilla.

The world has forgotten Peter Parker, but he hasn’t forgotten them. #SpiderManBrandNewDay - in theatres July 31. pic.twitter.com/WSiz5cNFkN — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) May 14, 2026

En comentarios, aficionados y aficionadas al personaje han señalado que el nuevo póster oficial muestra la dualidad entre el héroe y el humano, dos identidades que han luchado una contra otra desde el inicio de la saga de Spider-Man en el UCM, y que, para esta entrega, podrían finalmente hallar un equilibrio.

"El mundo ha olvidado a Peter Parker, pero él no los ha olvidado", manifiesta la leyenda que acompaña al póster de este jueves 14 de mayo, haciendo referencia al hechizo en Spider-Man No Way Home que borró a Peter Parker de la memoria pública, incluyendo sus seres amados.

Tom Holland y Destin Daniel Cretton revelan detalles de Spider-Man Brand New Day

A la par del nuevo póster oficial, la cuenta de Spider-Man Brand New Day también compartió detalles de la producción en un video corto, donde Tom Holland —actor protagonista— y el director de la cinta, Destin Daniel Cretton, compartieron algunos detalles detrás de la producción.

“Es de la mejor acción que hemos tenido en alguna de estas películas”, comentó Holland en el video publicado la mañana de este jueves, destacando las acrobacias que se filmaron en pleno día en las calles de Nueva York.

De acuerdo con el actor británico que da vida a Peter Parker, este nuevo estilo de acción en su saga del amigable Hombre Araña permitirá a la audiencia “sentirse parte de la película”.

Destin Daniel Cretton, elogiado por su trabajo en otro de los éxitos del UCM, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, resaltó la cercanía del público con la nueva película, contando que grupos de personas aparecieron cada día de filmación en las calles para ver el trabajo realizado.

“Nos recuerda cuánto significa esta película para tantas personas en el mundo”, declaró.

¿Cuándo se estrena Spider-Man Brand New Day?

Spider-Man: Brand New Day tiene programado su estreno para el 31 de julio de 2026 y se ha convertido en una de las películas del MCU más esperadas, ya que podría ser una trama clave en la construcción de la próxima fase en el universo, la aparición de nuevos personajes y la incógnita del villano (o villana, según indican las teorías sobre el personaje misterioso de Sadie Sink) que surgirá.

Esta próxima entrega marcará una nueva etapa en la vida de Peter Parker y su trabajo como héroe de Queens, ya que se enfrentará a un mundo en el que ha perdido a su tía May, su novia MJ y su mejor amigo Ned, teniendo que emprender un nuevo camino en solitario.

Sin embargo, no será el único reto, ya que el arácnido también experimentará una mutación que podría poner en riesgo su vida, o cambiarla para siempre.