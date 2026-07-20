¿Quién es Doctor Doom? La gran amenaza de ‘Avengers: Doomsday’ y su historia en los cómics Conoce la historia del Doctor Doom, el nuevo villano que enfrentarán los héroes de Marvel en ‘Avengers: Doomsday’ (Marvel)

El lanzamiento del tráiler de “Avengers: Doomsday” ha despertado la emoción y curiosidad de miles de fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel sobre el Doctor Doom, el nuevo villano de esta entrega; por lo que, aquí te compartimos todo lo que se sabe sobre este personaje.

En la película de “Avengers: Doomsday”, el Doctor Doom será interpretado por Robert Downey Jr., quien anteriormente era Iron Man, lo que ha provocado un sinfín de teorías sobre la razón de este casting. Mientras tanto, conoce la historia de uno de los mayores villanos de Marvel.

¿Quién es Victor von Doom? El origen del Doctor Doom en los cómics

Victor Von Doom, conocido como el Dr. Doom, tuvo su primera aparición en los cómics en el quinto número de Los Cuatro Fantásticos en 1962. El personaje fue creado por Stan Lee y el dibujante Jack Kirby.

En los cómics se revela que el Doctor Doom nació en un país ficticio de Europa llamado Latveria y constantemente se le describe como un genio científico, quien además tiene un ego gigante.

Sin embargo, el origen del Dr. Doom como villano se remonta a la muerte de sus padres, y más tarde a su enemistad con Reed Richards, con quien desarrolla una rivalidad tras conocerse en la Universidad Estatal de América en Nueva York.

Durante su estadía en la universidad es que el Doctor Doom intenta crear un artefacto para romper la brecha entre dimensiones y, aunque el líder de los Cuatro Fantásticos intenta advertirle que la máquina tiene un fallo, el Dr. Doom no le hace caso, por lo que el invento explota y le causa cicatrices en su rostro; razón por la que más tarde usaría una máscara, además de culpar a Reed Richards de su desgracia.

Por otra parte, tras derrocar al monarca de Latveria, el Doctor Doom se convertiría en el rey de esta nación y también desarrollaría un deseo por conquistar todo el mundo y demostrarse superior a Reed Richards.

Los poderes del Doctor Doom: ¿Por qué es uno de los personajes más peligrosos de Marvel?

En los cómics, el Doctor Doom descubre que el alma de su madre se encuentra atrapada, por lo que aprende a dominar las artes místicas.

Es así que el Doctor Doom se convierte en uno de los mayores villanos de Marvel, pues no solo domina la magia, sino que suma este poder a su intelecto y crea artefactos y armamento, llegando incluso a poder realizar viajes en el tiempo.

¿Cuándo se estrena “Avengers: Doomsday” en México?

“Avengers: Doomsday” está previsto para estrenarse en cines el próximo 17 de diciembre de 2026. Mientras continúa la espera, Marvel ha lanzado el primer tráiler oficial, el cual revela más información sobre lo que se podrá esperar en esta entrega, donde se observa la aparición de personajes como Namor, Shang-Chi, Los Cuatro Fantásticos, Profesor X, Magneto, Gambit, Thor, Yelena y Bucky.