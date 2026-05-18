La sala también habla: una lectura del influencer Cristian Ayala sobre oportunidades y comunicación

"Aprender a leer salas, conversaciones, cuerpos, silencios. Eso es lo que termina abriendo puertas que parecían cerradas por suerte o por contactos" especial

Cristian Ayala suele empezar este tema con una imagen sencilla: dos hombres entrando al mismo evento. Mismo perfil, mismo recorrido, misma capacidad. Uno entiende rápido quién lleva la conversación, dónde hay tensión, quién está abierto a hablar. El otro se queda contra la pared mirando el celular y sale convencido de que ese lugar no era para él.

“Las oportunidades no flotan en una planilla de Excel. Las trae la gente.”

Lo dice así y pasa a otra cosa. No lo desarrolla demasiado. Como si fuera algo que ya se entiende solo.

"Aprender a leer salas, conversaciones, cuerpos, silencios. Eso es lo que termina abriendo puertas que parecían cerradas por suerte o por contactos" especial

Lo que describe después es más concreto. Dos hombres entran al mismo evento. Uno, en cinco minutos, ya sabe quién manda en esa sala, quién está aburrido, dónde hay una conversación que vale la pena abrir. El otro se queda diez minutos contra la pared mirando el celular.

Y se va convencido de que esos eventos no son lo suyo.

“No son lo suyo porque no sabe leerlos”, dice Cristian Ayala.

Creador de contenido argentino y fundador de su comunidad Yin Yang Game, donde trabaja liderazgo, comunicación y habilidades sociales con hombres de distintos países de habla hispana, Ayala lleva años observando ese patrón desde adentro. No habla de introvertidos contra extrovertidos. Habla de algo más preciso: la diferencia entre quien aprendió a leer lo que está pasando en un entorno social y quien nunca tuvo que hacerlo porque siempre encontró otra forma de escapar.

Una mirada. Un silencio que dura un segundo de más. Una risa que no prende.

Señales que algunos procesan sin darse cuenta y otros nunca aprendieron a ver.

Lo que describe en quien sabe moverse en esos espacios no es un repertorio de gestos aprendidos. Es una forma de mirar mientras las cosas ocurren. Notar quién lleva la conversación sin haberlo anunciado. Entender cuándo una pregunta abre algo y cuándo un comentario lo cierra. Saber acercarse sin invadir. Quedarse en una conversación sin forzarla.

Eso se entrena.

Según el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, el liderazgo y la influencia social están entre las capacidades más valoradas por los empleadores a nivel global, por encima de muchas habilidades técnicas. El dato no sorprende a Ayala. Lo que señala desde su trabajo es lo mismo desde otro ángulo: muchas oportunidades laborales, sociales y profesionales no aparecen en los canales formales. Aparecen en conversaciones que alguien supo sostener.

“Aprender a leer salas, conversaciones, cuerpos, silencios. Eso es lo que termina abriendo puertas que parecían cerradas por suerte o por contactos”, dice Cristian Ayala. “La suerte y los contactos también son habilidades sociales.”

La frase no niega que existan redes ni privilegios. Dice otra cosa. Que muchas personas se quedan afuera de ciertas oportunidades no porque no tengan nada que aportar, sino porque nunca aprendieron a entrar en los espacios donde esas oportunidades circulan.

Lo que le llama la atención a Cristian Ayala no es que el bloqueo exista. Es la conclusión a la que llega el hombre que lo tiene. No dice “todavía no sé moverme en esos espacios”. Dice “eso no es para mí”. Convierte una habilidad no desarrollada en un rasgo de personalidad. En una preferencia. En algo que ya no se puede tocar.

Y se queda en la pared.