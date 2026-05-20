The Friends Experience en CDMX: costo, horarios y todo lo que tienes que saber sobre la experiencia que te llevará a los sets de la serie

La fiebre por Friends llegó a la CDMX y esta vez trae para ti detalles increíbles, spots para las mejores selfies y 8 salas donde podrás revivir los mejores momentos de Chandler, Ross, Monica, Joey y Phoebe.

Desde ya, puedes caminar por algunos de los escenarios más emblemáticos de la sitcom gracias a The Friends Experience, en un viaje directo a los años noventa.

Después de conquistar miles de corazones en todo el mundo, la experiencia oficial llegó por primera vez a México con la intención de despertar la nostalgia, ser viral en redes sociales y hacer que miles de personas repitan “We were on a break!” mientras posan en el legendario sofá naranja.

¿Qué es The Friends Experience y por qué todos quieren ir?

Más que una simple exposición, The Friends Experience CDMX funciona como una cápsula del tiempo para los amantes de la televisión. El recorrido reúne recreaciones de vestuarios, sets, objetos inspirados en la serie, espacios interactivos y zonas diseñadas para fotografiarte en algunos de los episodios más famosos.

Desde el instante en que los visitantes cruzan la entrada, el ambiente cambia. La iluminación, la música y hasta los pequeños detalles decorativos hacen sentir como si Manhattan hubiera abierto una sucursal temporal en la Ciudad de México.

Uno de los mayores atractivos es la recreación de Central Perk, la cafetería donde el grupo pasaba horas entre cafés, dramas amorosos y comentarios sarcásticos. También aparecen los departamentos de Monica y Rachel, así como el de Chandler y Joey, espacios que durante años se volvieron casi tan famosos como los propios personajes.

¿Dónde está The Friends Experience en CDMX?

La experiencia se instaló en el Casino del Bosque del Lienzo Charro, ubicado en Avenida Constituyentes 500, Lomas Altas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en CDMX.

Además de los escenarios principales, el lugar cuenta con tienda oficial de mercancía.

¿Cuánto cuestan los boletos para The Friends Experience?

Los precios varían dependiendo del tipo de acceso y la edad de los asistentes. Existen entradas generales, boletos VIP y tarifas preferenciales para estudiantes y adultos mayores.

Los accesos generales van desde los $250 pesos, mientras que las experiencias VIP superan los $600 pesos. También hay entradas infantiles con precios reducidos.

El fenómeno alrededor de The Friends Experience México confirma algo que parecía imposible: la serie continúa más viva que muchas producciones actuales.