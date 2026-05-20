Tras el final de The Boys ¿Cuándo saldrá la versión mexicana producida por Diego Luna y Gael García?

The Boys México La versión mexicana de ‘The Boys’ formará parte del universo canon de la serie original; Diego Luna y Gael García Bernal fungen como productores ejecutivos del proyecto.

The Boys se consolidó como una de las series más exitosas de Prime Video en los últimos años, incluso saltando a la pantalla grande al proyectar su episodio final en las salas de cine a nivel internacional, incluyendo a México, terreno que se posicionó entre las audiencias más populares de la historia satírica de súperheroes.

Debido al éxito que The Boys alcanzó en el país, la plataforma decidió expandir el universo de la serie a través de spin-offs; el primero de ellos —Gen V, ubicado en una universidad de súperheroes— ha sido cancelado tras dos temporadas, sin embargo, aún hay proyectos en fila que seguirán explorando nuevos enfoques de la historia original.

¿Cuáles son los spin-offs de la serie ‘The Boys’ que prepara Prime Video?

Con un consistente éxito desde su primera temporada hasta la conclusión de su quinta y última entrega en Prime Video, The Boys destacó en la cultura pop contemporánea al presentar a su audiencia un mundo que habita con súperheroes.

El punto inicial de esta trama podría no ser relevante en una época en la que aún domina la gran presencia de Marvel y DC en la industria cinematográfica y de streaming, sin embargo, The Boys dio un giro a la narrativa al explorar circunstancias, reacciones y propósitos “realistas” que desencadenarían la existencia de estos humanos súperdotados; desde muertes accidentales hasta delirios de grandeza y divinidad.

Ante tal éxito, la serie expandió sus enfoques a través de spin-offs, siendo Gen V el primero de ellos y, pese a su cancelación, otros dos más están programados para iniciar su producción.

Una de las series en camino es Vought Rising, que será precuela de la historia original y explorará el ascenso de la corporación Vought. Este nuevo proyecto tendrá como protagonista a Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles; se prevé su estreno para el año siguiente tras finalizar su rodaje este 2026.

Por otra parte, también se realizará una versión mexicana, The Boys México, cuya producción aumentó las expectativas del público fanático desde el éxito de La Oficina, proyecto de Prime Video y también remake de una serie extranjera.

Todo lo que debes saber sobre ‘The Boys México’

Bajo la producción de La Corriente del Golfo, casa productora fundada por los galardonados actores mexicanos, Diego Luna y Gael García Bernal (Rudo y Cursi, Y tu mamá también), la versión mexicana de The Boys no será una adaptación, sino que su universo tendrá conexión directa con la historia original.

En actualizaciones recientes del proyecto, el creador y showrunner de la serie origen, Eric Kripke, The Boys México se desarrollará después de los eventos de la quinta temporada que finalizó este 2026; además, existe la posibilidad de que aparezcan personajes de la serie original, confirmando así la conexión entre los universos.

The Boys México contará con un guión escrito por Gareth Dunnet-Alcocer, guionista detrás de Blue Beetle,el cual ha entregado su primer borrador a Amazon para que se realicen los primeros cambios pertinentes antes del guión final.

“A Amazon pareció gustarle mucho y todo parecía indicar que era el correcto. Nos dieron algunas sugerencias, así que las vamos a incorporar. Gareth es muy inteligente y talentoso. Seguro que hará otro borrador”, actualizó Kripke respecto a este nuevo proyecto.

La serie se ambientará en la Ciudad de México y será continuación de los eventos de la temporada final de The Boys, a la vez que apunta a ser una serie con mayor independencia dentro del universo a pesar de su conexión.

‘The Boys México’: ¿cuándo se estrenará en Prime Video?

Kripke, creador de la serie original, señaló que México “está dando muy buenos resultados” en el proyecto, informando recientemente que el primer borrador entregado a Amazon tuvo un buen recibimiento, aunque se adaptarán las sugerencias de la empresa para pulir la narrativa de la serie mexicana.

Tal como sucedió con La Oficina México, esta nueva producción de Prime Video busca impulsar el talento nacional al integrar un elenco integrado por actrices y actores mexicanos, aportando el inigualable sello mexicano sin descuidar el nivel de calidad que ha caracterizado a la franquicia.

Sin embargo, la fecha de estreno todavía es desconocida y las especulaciones en redes sociales señalan que podría tardar en ver la luz al menos un par de años más, esto porque el spin-off aún se encuentra en desarrollo y el guión de su episodio piloto se está perfeccionando.