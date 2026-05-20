México lidera la taquilla mundial de ‘Super Mario Galaxy’: supera a Estados Unidos y Japón

Super Mario Galaxy México se convierte en pieza clave en la taquilla internacional de Super Mario Galaxy.

Super Mario Galaxy cumplió el cometido de consolidarse como uno de los estrenos más taquilleros del 2026, sin embargo, la hazaña de esta ansiada secuela de la saga animada inspirada en el videojuego no habría sido posible sin México, cuya cifra de recaudación se posicionó en el primer lugar a nivel mundial, superando a Estados Unidos y Japón.

El gran éxito de la cinta animada pudo preverse desde los primeros días de su estreno en cines de México, ya que se posicionó como la película más taquillera del año en el país, acumulando —según Edgar Apanco, analista de taquilla— 228 millones de pesos en sólo dos días desde su estreno, cifra que aumentó progresivamente en las semanas siguientes.

México rebasa a Estados Unidos y japón en la taquilla mundial de Super Mario Galaxy

A pesar de que la película fue inmensamente ansiada por la base de fans alrededor del mundo, destacando públicos atraídos por su inspiración directa del exitoso videojuego de Nintendo, México destacó al posicionarse en primer lugar sobre todas las regiones que llevaron a Super Mario Galaxy a la cabeza de la taquilla mundial, convirtiéndose en una pieza elemental de su éxito.

Después de que su predecesora, Super Mario Bros. La Película, se convirtiera en la película animada más taquillera en la historia de México con más de 82 millones de dólares en ingresos, la secuela afrontaba un panorama prometedor en el país y no fracasó en su tarea de resaltar, una vez más, el cariño que el público mexicano siente por las aventuras de Mario Bros.

Según el análisis de taquilla realizado a nivel mundial, la lista de los diez países de mayor recaudación está liderada por México, posicionándose por encima de regiones como Estados Unidos y Japón, que usualmente son países reconocidos por su relevancia en el mundo de los videojuegos.

¿Cuánto recaudó Super Mario Galaxy a nivel mundial?

Este fin de semana, la secuela intergaláctica alcanzó las ganancias de $967 millones de dólares a nivel global; $419 millones de esta cifra fueron recaudados en la taquilla doméstica (Estados Unidos y Canadá), mientras que los $548 millones restantes provienen del mercado internacional.

Tal recaudación consolidó a Super Mario Galaxy como otro rotundo éxito en su catálogo de cine animado, abriendo las posibilidades para una tercera entrega o la expansión del universo de Nintendo en el cine.

De acuerdo con el análisis de taquilla, los países que lideran las ganancias en la taquilla internacional son las siguientes: