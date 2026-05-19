Lo que la influencer Antonia Villa Navarro le diría a alguien que quiere empezar a construir en digital

“Lo más pequeño que te genere dinero real lo más rápido posible. No para hacerte rica. Para romper la creencia de que no puedes” Especial

A Antonia Villa Navarro le preguntan seguido qué haría si tuviera que empezar otra vez.

No responde con una lista. Tampoco empieza por la herramienta, la red social o el curso que habría que comprar. Va a algo más básico.

“Lo más pequeño que te genere dinero real lo más rápido posible. No para hacerte rica. Para romper la creencia de que no puedes”, dice.

La frase parece simple, pero ahí está buena parte de lo que ella entiende por empezar.

Antonia Villa Navarro es creadora de contenido y fundadora de AntoEcom, una comunidad digital de habla hispana enfocada en negocios por internet, comercio electrónico y construcción de proyectos digitales. Lleva cuatro años hablando de estos temas desde la práctica. No desde un manual.

“Lo más pequeño que te genere dinero real lo más rápido posible. No para hacerte rica. Para romper la creencia de que no puedes” Especial

Dice que el primer resultado no tiene que ser grande. Puede ser una venta pequeña, un servicio, una validación mínima. Algo que confirme que la idea no vive solo en la cabeza.

Antes de eso, cuenta, todo se siente distinto. Uno mira videos, guarda publicaciones, escucha historias de personas que ya lo lograron. Se motiva un rato. Después duda otra vez.

“Después de ese primer resultado, invertir en formación con alguien que ya tiene el camino recorrido. No para copiar, sino para no cometer los errores evitables.”

No está diciendo que no haya que formarse. Al contrario. Pero le preocupa el uso que muchos le dan a la formación: estudiar para no moverse.

Ha visto gente con cuadernos llenos, cursos comprados, ideas bastante claras, pero sin una sola oferta puesta frente a alguien. También se reconoce un poco ahí. No lo pone como drama, pero lo dice.

“A veces uno cree que está preparándose y en realidad está aplazando”, comenta Antonia Villa Navarro.

No le da muchas vueltas. La frase queda ahí.

Con la comunidad pasa algo parecido. No habla de seguidores. De hecho, corrige rápido esa idea. Seguidores puede tener cualquiera. Comunidad, para ella, es otra cosa.

“Construir comunidad desde el día uno. No es opcional. Las conexiones correctas aceleran más que cualquier contenido”, afirma.

Viniendo de una creadora de contenido, suena raro. Ella misma lo sabe. Pero lo explica sin adornarlo mucho: hay conversaciones que ahorran meses. Una persona que ya estuvo en ese lugar puede mirar una oferta, una publicación o una decisión y decir lo que nadie más está viendo.

A veces no es una gran revelación. Es un mensaje. Una corrección. Un “por ahí no”. O un “hazlo ya, eso está más listo de lo que crees”.

Esa última idea aparece varias veces cuando habla: empezar antes.

“La velocidad de decisión, con criterio pero sin perfeccionismo, es lo que separa a quien escala de quien siempre está casi listo”, dice.

Casi listo. La expresión le sirve para describir a quienes llevan tiempo preparando algo que nunca termina de salir. La cuenta ya existe. El nombre está. La idea también. Falta publicarla. Falta venderla. Falta dejar que alguien responda.

Y esa respuesta puede incomodar.

Antonia Villa Navarro no vende el inicio como algo fácil. Tampoco lo vuelve épico. Dice que una parte importante del proceso es aprender a recibir señales del mercado sin tomarlas como sentencia personal. Si algo no funciona, se ajusta. Si alguien no compra, se revisa. Si una idea no engancha, se mira de nuevo.

Nada demasiado glamuroso.

Cuando habla de disciplina, baja todavía más el tono.

“Disciplina no es intensidad, es consistencia. Se traduce en hacer la tarea que no da resultado inmediato, en revisar los números cuando no quieres, en dormir en lugar de seguir trabajando cuando ya no estás rindiendo.”

Dormir, en su caso, no aparece como consejo de bienestar bonito. Aparece porque ya entendió lo que pasa cuando no lo hace.

Durante un tiempo también creyó que empujar más era siempre mejor. Más horas, más respuestas, más contenido, más pruebas. Esa lógica puede servir un rato. Después empieza a cobrar.

“Si yo estoy destruida, mi criterio también baja”, dice.

Es una de las frases menos producidas de la conversación. Y quizá por eso aterriza mejor que cualquier fórmula.

A alguien que quiere empezar, Antonia Villa Navarro no le diría que espere a tener claridad total. Tampoco que se lance sin pensar. Le diría que pruebe algo pequeño, que cobre por algo real, que busque personas que le digan la verdad y que no convierta el cansancio en prueba de compromiso.

Después agrega una cosa, casi como si fuera obvia:

“Sentirse lista no siempre llega antes. A veces llega después de hacer”.

Y ahí la conversación podría terminar. No porque todo esté resuelto, sino porque tal vez esa sea la parte que más cuesta aceptar.