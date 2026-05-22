Francisco Bolívar: qué se sabe sobre el actor de Sin senos sí hay paraíso y su estado de salud

Francisco Bolívar sale de la producción de "Sin senos no hay paraíso" Ftodos: Telemundo/Especial

La producción de esta famosa serie latinoamericana atraviesa un momento de preocupación luego de que se diera a conocer el estado de salud del actor colombiano Francisco Bolívar, quien forma parte de la exitosa serie Sin senos sí hay paraíso.

La noticia, que comenzó a circular en medios y redes sociales, tomó mayor fuerza cuando el también actor Fabián Ríos hizo un llamado público para orar por su compañero, generando una ola de apoyo entre seguidores y colegas.

¿Qué pasó con Francisco Bolívar?

La alerta se encendió cuando Fabián Ríos utilizó sus redes sociales para pedir oraciones por Francisco Bolívar, sin detallar completamente la situación médica, pero dejando ver que se trata de un momento delicado.

Aunado a ello, el periodista colombiano Carlos Ochoa reveló a través de las redes sociales que Francisco Bolívar ya no formaría parte del proyecto De Telemundo debido a que el actor padecía problemas de salud mental.

Bolívar interpretaba a “Jota” en la serie desde el año 2008, ya habría sido reemplazado por un nuevo actor, así lo han señalado medios colombianos sobre el problema de salud que atraviesa el actor.

Hasta el momento, no se sabe a ciencia cierta la razón de la salida de Francisco Bolívar de la producción de Sin senos no hay paraíso. Sin embargo, su compañero de proyecto, Fabián Ríos, le dedico un emotivo mensaje que avivó la preocupación entre fans de la serie:

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene, quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor; por este amor les digo, una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz. Mi deber es desde el amor proteger a los míos y mi nene es de los míos”, escribió Ríos vía Facebook.

Aunque Ríos no señaló de forma explícita la causa que orilló a la producción a tomar esta desición, su mensaje dejó entrever que su compañero está pasando por un momento difícil de salud mental:

“Solo espero que juntos pidamos a Dios para que pronto esté feliz haciendo lo que le gusta al igual que todos nosotros, sus compañeros. Desde el amor les digo, una manera de edificar a alguien es desearle lo mejor y pedirle a Dios que proteja su humanidad, como hoy humildemente les pido que si juntos oramos por mi nene Panchito Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre. Que Dios los bendiga, pero hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mi Panchito hermoso”, finalizó Ríos.