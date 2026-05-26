Martes y Miércoles del Campo Soriana 26 y 27 de mayo 2026: las ofertas que están arrasando en frutas, verduras y carnes

Las promociones del Martes y Miércoles del Campo Soriana volvieron a colocarse entre las búsquedas más fuertes de la semana. Para este 26 y 27 de mayo de 2026, la cadena lanzó descuentos especiales en frutas, verduras, carnes y otros productos frescos que llegan justo en la recta final del mes, cuando muchas familias mexicanas empiezan a sacar la calculadora mental frente a cada anaquel.

La nueva edición incluye rebajas en productos de alto consumo como plátano, cebolla blanca, aguacate Hass, pepino verde, jitomate y hasta pollo fresco, convirtiendo a Soriana en uno de los supermercados más buscados durante esta semana.

Las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana

Frutas y verduras baratas para llenar la despensa

Manzana Golden en bolsa a $37.80

Sandía con semilla a $9.80 el kilo

Melón Chino a $19.80 el kilo

Cebolla blanca a $19.80 el kilo

Papaya a $34.80 el kilo

Uva roja sin semilla a $43.80 el kilo el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Piña Gota de Miel a $42.80 la pieza

Mango Ataúlfo a $29.80 el kilo el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Cilantro a $9.80 el manojo

Zanahoria a $8.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Chayote sin espinas a $23.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Champiñón blanco a granel a $89.90 el kilo

También hay descuentos en carnes y pollo

Además de frutas y verduras, Soriana incluyó promociones en carnes y proteínas frescas, algo que muchos consumidores aprovechan para surtir comidas de toda la semana.

Entre las ofertas destacadas aparecen:

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo

Molida de Res 80/20 a $108.00 el kilo

Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $158.90 el kilo

Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s en charola a $173.90 el kilo

Chuleta de Cerdo a $97.00 el kilo

Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo

Filete de Salmón con piel Valley Food Fresh a $328.00 el kilo

Filete de Mojarra de granja congelado a $89.90 el kilo

Filete de Basa congelado a $64.90 el kilo

Barrita de Surimi de Cangrejo a $99.90 el kilo

Camarón coctelero chico congelado a $134.00 el kilo

Filete de Basa rojo Valley Food Fresh a $52.90 el empaque de 500 g

Sierra a $79.90 el kilo

En varias sucursales, los descuentos también aplican en productos congelados y pescados seleccionados.

Consejos para ahorrar más en Soriana esta semana

Si la misión es salir del súper sin sentir que el ticket viene con efectos especiales de terror, estos consejos pueden ayudar: