Martes y Miércoles del Campo Soriana 26 y 27 de mayo 2026: las ofertas que están arrasando en frutas, verduras y carnes

Las promociones del Martes y Miércoles del Campo Soriana volvieron a colocarse entre las búsquedas más fuertes de la semana. Para este 26 y 27 de mayo de 2026, la cadena lanzó descuentos especiales en frutas, verduras, carnes y otros productos frescos que llegan justo en la recta final del mes, cuando muchas familias mexicanas empiezan a sacar la calculadora mental frente a cada anaquel.
La nueva edición incluye rebajas en productos de alto consumo como plátano, cebolla blanca, aguacate Hass, pepino verde, jitomate y hasta pollo fresco, convirtiendo a Soriana en uno de los supermercados más buscados durante esta semana.
Las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana
Frutas y verduras baratas para llenar la despensa
- Manzana Golden en bolsa a $37.80
- Sandía con semilla a $9.80 el kilo
- Melón Chino a $19.80 el kilo
- Cebolla blanca a $19.80 el kilo
- Papaya a $34.80 el kilo
- Uva roja sin semilla a $43.80 el kilo el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Piña Gota de Miel a $42.80 la pieza
- Mango Ataúlfo a $29.80 el kilo el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Cilantro a $9.80 el manojo
- Zanahoria a $8.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Chayote sin espinas a $23.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Champiñón blanco a granel a $89.90 el kilo
También hay descuentos en carnes y pollo
Además de frutas y verduras, Soriana incluyó promociones en carnes y proteínas frescas, algo que muchos consumidores aprovechan para surtir comidas de toda la semana.
Entre las ofertas destacadas aparecen:
- Pollo entero fresco a $35.90 el kilo
- Molida de Res 80/20 a $108.00 el kilo
- Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $158.90 el kilo
- Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s en charola a $173.90 el kilo
- Chuleta de Cerdo a $97.00 el kilo
- Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo
- Filete de Salmón con piel Valley Food Fresh a $328.00 el kilo
- Filete de Mojarra de granja congelado a $89.90 el kilo
- Filete de Basa congelado a $64.90 el kilo
- Barrita de Surimi de Cangrejo a $99.90 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado a $134.00 el kilo
- Filete de Basa rojo Valley Food Fresh a $52.90 el empaque de 500 g
- Sierra a $79.90 el kilo
En varias sucursales, los descuentos también aplican en productos congelados y pescados seleccionados.
Consejos para ahorrar más en Soriana esta semana
Si la misión es salir del súper sin sentir que el ticket viene con efectos especiales de terror, estos consejos pueden ayudar:
- Llegar temprano
- Comprar frutas y verduras de temporada
- Comparar precio por kilo antes de elegir presentación
- Revisar promociones ligadas a puntos Soriana
- Hacer lista previa y evitar compras impulsivas
- Aprovechar productos frescos para preparar comidas de varios días