Hot Sale 2026 en Chedraui: las promociones bancarias y descuentos hasta el 2 de junio que no puedes perderte

El Hot Sale 2026 ya comenzó a bombardearnos con ofertas. En esta ocasión, una de las cadenas que más ruido está haciendo en México es Chedraui, gracias a una combinación que para muchos consumidores es un alivio: meses sin intereses, cashback, bonificaciones y descuentos en tecnología y línea blanca.
La campaña estará vigente hasta el próximo 2 de junio de 2026 y aplica tanto en tiendas físicas como en la plataforma en línea y la app de la cadena, dependiendo de cada promoción bancaria. Entre las categorías más buscadas aparecen las pantallas, celulares, electrodomésticos, muebles, consolas, scooters eléctricos y hasta motocicletas.
Los productos que más convienen durante el Hot Sale de Chedraui
Aunque el Hot Sale abarca prácticamente todas las categorías imaginables, los artículos que están generando más clics y búsquedas son los relacionados con tecnología y hogar.
Línea Blanca y Electrodomésticos
- Refrigerador mabe 11P3 (Mod. 300FYMRMO): Antes $12,995, ahora $8,990
- Lavadora mabe 22P3 (Mod. WDA80 Diamond gray): Antes $14,595, ahora $9,990
Pantallas y Accesorios
- Pantalla 40″ DAEWOO Roku Tv QLED (Mod. DAW40QFR): Antes $3,495, ahora $2,990
- Pantalla 43″ TCL QLED 4K Google TV (Mod. 43Q5K): Antes $6,395, ahora $4,490
- Pantalla 50″ TCL QLED 4K Google TV (Mod. 50Q5K): Antes $6,995, ahora $5,490
- Pantalla 55″ TCL QLED 4K Google TV (Mod. 55Q5K): Antes $7,995, ahora $5,290
- Pantalla 55″ JVC Roku Tv QLED (Mod. SI55QRF): Antes $6,995, ahora $5,990
- Pantalla 55″ SHARP Roku Tv SMART 4K (Mod. 4T-C55EL8UR): Antes $7,795, ahora $5,990
- Pantalla 60″ SHARP Roku Tv 4K (Mod. 4T-C60HL4320U): Antes $8,795, ahora $6,990
- Pantalla 65″ SHARP Roku Tv FRAMELESS 4K (Mod. C65EL8UR): Antes $9,995, ahora $7,990
- Pantalla 70″ DAEWOO Roku Tv SMART 4K (Mod. DAW70UR): Antes $11,495, ahora $8,490
- Pantalla 86″ JVC Roku Tv SMART 4K QLED (Mod. SI86QRF): Antes $17,995, ahora $14,990
- Pantalla 98″ JVC Roku Tv SMART 4K (Mod. SI98UR): Antes $29,995, ahora $24,990
- Soporte HOME Line (Mod. ST-150, 10″-55″): Antes $325, ahora $270
- Soportes a elegir (HOME Line Mod. RLS900 32″-90″ o XPOWER Mod. AX6-800): Antes $995, ahora $790
Audio y Smart Home
- Barra de sonido TCL (Mod. S55H): Antes $3,345, ahora $2,790
- Barra de sonido aiwa (Mod. AWSBH23WW): Antes $3,495, ahora $2,790
- fire tv stick HD 2025 y Roku Stick (Mod. 3840MX): Antes $895, ahora $690 c/u
- fire tv stick 4K: Antes $1,495, ahora $990
- echo show 5 (3ra generación): Antes $2,045, ahora $1,290
- Bocinas portátiles 20 W aiwa (Mod. AWS10BTU / AWS10BTB): Antes $945, ahora $790 c/u a elegir
- Bocina 40 W PHILIPS (Mod. TAX2000): Antes $1,995, ahora $1,590
- Bocina portátil billboard (Mod. Carbono reflect): Antes $795, ahora $640
- Bocina portátil RCA (Mod. DBA515BTBK): Antes $2,095, ahora $1,590
- Bafle 2x5″ aiwa (Mod. AWPOK400LD): Antes $2,995, ahora $1,990
Telefonía y Audífonos
- Promoción: $300 de bonificación Mi Chedraui por cada $1,000 de compra en telefonía telcel o desbloqueada (excepto iPhone)
- Smartphone motorola (Mod. Moto Edge 60 Pro): Antes $8,999, ahora $6,199
- Smartphone Xiaomi (Mod. 15C): Antes $2,999, ahora $2,090 c/u
- Smartphone Samsung (Mod. A26): Antes $5,999, ahora $3,990 c/u
- iPhone 14 (6.1″, iOS 16): Antes $14,999, ahora $10,999
- Descuento en audífonos: 30% de descuento en todos los audífonos stf, KAISER y XPOWER
Cómputo, Electrónica y Oficina
- Cámaras de seguridad EZVIZ: 40% de descuento
- Reguladores y supresores de picos Koblenz: 25% de descuento
- Monitores: 30% de descuento en todos los monitores
- Tablet HYUNDAI 10.1″ (Mod. HT10WB3MSG01): Antes $3,495, ahora $1,790
- Bundle tablet android 14 COMPAQ + audífonos (8.7″): Antes $4,995, ahora $2,990
- Tablet android 14 Lenovo 12.7″ (Mod. ZAE40158MX): Antes $12,595, ahora $10,990
- Laptop Lenovo 15.6″ (Mod. 82XQ00LTLM): Antes $12,495, ahora $9,990
- Laptop acer 15.6″ (Mod. NX.J53AL001): Antes $16,995, ahora $12,990
- Multifuncional hp (Mod. SmartTank 580): Antes $5,495, ahora $3,890
- Multifuncional brother (Mod. DCPT530DW): Antes $4,395, ahora $3,950
- Multifuncional Ecotank EPSON (Mod. L3251): Antes $4,695, ahora $4,190
- Línea de AZOR, Pin Point y Sablón: 20% de descuento
Videojuegos
- Consola oled bundle Nintendo Switch MARIO KART 8: Antes $8,595, ahora $6,490
- Consola NINTENDO SWITCH 2: Antes $13,595, ahora $9,690
- Controles NINTENDO SWITCH: Antes $1,495, ahora $890 c/u
- Controles XBOX: Antes $1,795, ahora $990 c/u
- Controles PS5 DualSense blanco/negro: Desde $1,390 c/u
- Control NINTENDO SWITCH 2 (Mod. Joy-Con): Antes $2,595, ahora $1,990
- Videojuego POKÉMON Legends Z-A (Nintendo Switch): Antes $1,395, ahora $750
- Videojuego NINTENDO SWITCH 2 DONKEY KONG BANANZA: Antes $1,745, ahora $990
- Videojuego EA SPORTS FC FC26: Antes $1,795, ahora $890 c/u
El Hot Sale se ha convertido en una de las temporadas comerciales más importantes del país y este 2026 reúne a más de 700 marcas participantes. Supermercados, tiendas departamentales, plataformas digitales y bancos están compitiendo por captar consumidores de todo tipo.