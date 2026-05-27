Squishmallows Mundial 2026: McDonald’s anuncia colección de sus icónicos peluches; ¿cuándo llegan a México?

Squishmallows Mundialistas McDonald’s lanzará colección especial de Squishmallows inspirados en las selecciones clasificadas y países anfitriones del Mundial FIFA 2026.

México ya respira aire mundialista a tan sólo días de que el torneo arranque en el Estadio Azteca —ahora Banorte— de la capital, emoción que ha sido transmitida a todos los sectores del país.

Entre los lugares que han sido invadidos por la pasión a la competencia internacional de futbol, se encuentra McDonald’s, pues la multinacional de comida rápida anunció su nueva colección de Squishmallows Mundial 2026 que llegarán a México días antes de la inauguración.

¿Cómo son los nuevos Squishmallows mundialistas de McDonald’s?

McDonald’s mantiene la calidad de su estrategia promocional en colaboración con la Copa del Mundo 2026, ya que tras exitosas promociones como el Balón Trionda durante meses anteriores, la empresa de comida rápida anunció sus famosos Squishmallows, cuya nueva edición estará inspirada en las selecciones clasificadas y los países anfitriones de la fiesta futbolera.

De acuerdo con filtraciones y adelantos en redes sociales, los peluches podrán ser adquiridos en la compra de las ‘Cajita Feliz’ (Happy Meal), buscando incentivar la colección de estas icónicas figuras, a la vez que se propone expandir la emoción mundialista.

El partido está a punto de llenarse de abrazos 🥰



¡Nos vemos el 2 de junio! ❤️ pic.twitter.com/dIQM9Euwcs — McDonald's México (@McDonaldsMexico) May 27, 2026

Manteniendo la estética y característica tradicional de Squishmallows, la colección incluirá cerca de 13 figuras inspiradas en las selecciones clasificadas —caracterizadas con playeras de cada equipo e incorporando animales representativos de dichos países— y 3 figuras más que evocan referencia a Canadá, Estados Unidos y México, los países anfitriones de este Mundial FIFA 2026.

Al menos, es la información conocida hasta ahora gracias a las filtraciones en redes sociales, no obstante, en Estados Unidos se ha especulado el lanzamiento de 20 figuras más, lo que alienta la pasión compartida entre el coleccionismo y el futbol.

Squishmallows Mundial 2026 en McDonald’s: ¿cuándo saldrán a la venta?

El lanzamiento fue anunciado mediante la cuenta oficial de McDonald’s en redes sociales, presentando una imagen donde aparece una figura Squishmallows observando la portería entre las sombras, desde el túnel camino al campo.

“El partido está a punto de llenarse de abrazos", relata el comunicado oficial, añadiendo que la venta de estos especiales peluches iniciará el martes 2 de junio de 2026 y estará disponible en todas las sucursales de la República Mexicana.

Aunque la empresa todavía no revela oficialmente cómo será la dinámica de venta o promoción, las filtraciones coinciden que las figuras estarán incluidas en la compra de una ‘Cajita Feliz’, por lo que tendrás que estar al tanto de su venta en la sucursal McDonald’s más cercana.