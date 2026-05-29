App de Banamex falla en plena quincena: el banco explica qué pasa con su aplicación

App Banamex Falla la aplicación del banco en México (Crónica Digital)

Usuarios de Banamex, el Banco Nacional de México, reportaron este viernes 29 de mayo fallas e intermitencias en la aplicación móvil del banco, situación que coincidió con el día de pago de la segunda quincena del mes y generó complicaciones para consultar saldos, revisar depósitos y realizar operaciones bancarias.

¿Qué falla presenta la App de Banamex?

Los primeros reportes comenzaron alrededor del mediodía, cuando clientes señalaron dificultades para acceder a sus cuentas desde la app.

Entre las fallas más recurrentes se encontró un mensaje que solicitaba reiniciar el teléfono móvil para continuar con el acceso, aunque varios usuarios indicaron que el problema persistía al marcar error al meter la contraseña.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, las incidencias se concentraron principalmente en Banamex Móvil, la aplicación bancaria y los servicios de banca en línea.

Banamex explica qué pasó con su aplicación móvil

Ante el aumento de reportes, Banamex confirmó que su aplicación presentaba intermitencias y pidió a los clientes utilizar BancaNet mientras se restablecía el servicio.

“El sistema de Banamex Móvil está presentando intermitencias. Mientras restablecemos el servicio te pedimos realizar tus operaciones en BancaNet. Agradecemos tu comprensión”, informó la institución financiera.

El banco indicó que sus sucursales continuaban operando con normalidad y aseguró que la situación se encontraba bajo control. Hasta ahora, no ha detallado las causas de la falla ni el tiempo estimado para la recuperación total del servicio.

Las fallas provocaron molestias entre usuarios que no pudieron acceder con normalidad a sus cuentas desde dispositivos móviles.

La incidencia registrada en Banamex ocurrió menos de 24 horas después de que clientes de BBVA también reportaran problemas en su aplicación móvil.