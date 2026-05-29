Deporte Cerca revela cuáles son los deportes más atractivos y sociales en la Ciudad de México

Deporte Cerca

Deporte Cerca , la plataforma especializada en encontrar canchas, ligas y espacios deportivos en la Ciudad de México, presentó los resultados de su nuevo estudio: “¿Qué deporte te hace más atractivo?”.

La encuesta fue realizada entre habitantes de la CDMX para analizar cómo influyen los deportes en la percepción social, las relaciones personales y los estereotipos urbanos.

El estudio, realizado durante mayo de 2026 entre 2,000 personas de entre 18 y 45 años residentes de la capital y zona metropolitana, buscó identificar qué deportes son percibidos como más atractivos, disciplinados, exitosos o sociables dentro de la vida urbana actual.

El pádel lidera como el deporte más atractivo

Entre los principales hallazgos destaca que el pádel ocupa el primer lugar como el deporte considerado más atractivo socialmente, seguido por:

Natación

Tenis

Running

Fútbol

Según el análisis, los participantes asociaron estos deportes con estilos de vida saludables, disciplina personal y mayor nivel socioeconómico.

Además, la encuesta encontró que los running clubs y el pádel son actualmente algunos de los espacios deportivos donde más personas afirman haber hecho amistades, conexiones profesionales o incluso conocido parejas sentimentales.

“El deporte ya no solo es una actividad física; también se ha convertido en una forma de socializar, construir identidad y conocer personas en la ciudad”, señaló Deporte Cerca.

Los deportes más atractivos en CDMX

De acuerdo con los resultados del estudio, estos son los deportes que generan una percepción más positiva y atractiva entre los capitalinos:

Pádel Natación Tenis Running Fútbol

Mientras que deportes como running y artes marciales fueron relacionados principalmente con disciplina y constancia, actividades como golf, tenis y pádel fueron percibidas como asociadas a mayor estatus económico.

Por otro lado, el fútbol destacó como el deporte más popular y social, aunque también fue relacionado con algunos estereotipos negativos como impuntualidad, competitividad excesiva o vida nocturna frecuente.

Running clubs: el nuevo espacio social de la ciudad

Uno de los hallazgos más comentados del estudio fue el crecimiento de los running clubs como espacios sociales urbanos.

Más del 40% de los participantes de entre 25 y 35 años afirmaron que los grupos de running facilitan conocer nuevas personas debido a que combinan actividad física, convivencia y rutinas semanales constantes.

La encuesta también mostró que muchos capitalinos consideran actualmente que los deportes grupales son una alternativa más natural para socializar que aplicaciones de citas o bares tradicionales.

Diferencias generacionales y estereotipos deportivos

El estudio reveló importantes diferencias entre generaciones:

La Generación Z mostró preferencia por gym, volleyball y fútbol rápido.

Los millennials eligieron pádel y running como deportes más atractivos socialmente.

Los participantes mayores de 35 años asociaron tenis y golf con éxito profesional y estabilidad.

Asimismo, el estudio identificó diversos estereotipos alrededor de ciertos deportes:

Pádel: “networking”, “vida social” y “estatus”.

“networking”, “vida social” y “estatus”. Running: “disciplina” y “hábitos saludables”.

“disciplina” y “hábitos saludables”. Gym: “fitness lifestyle” y redes sociales.

“fitness lifestyle” y redes sociales. Fútbol: “amigos”, “competencia” y “ambiente relajado”.

El auge del deporte urbano en CDMX

De acuerdo con Deporte Cerca, el crecimiento de disciplinas como pádel, running y volleyball refleja un cambio importante en la manera en que los habitantes de la Ciudad de México utilizan el deporte como parte de su estilo de vida y vida social.

La plataforma señala que las búsquedas relacionadas con renta de canchas deportivas, ligas amateur y espacios recreativos han aumentado de forma constante en los últimos años, especialmente entre jóvenes adultos.

Actualmente, miles de usuarios utilizan Deporte Cerca para encontrar:

Renta de canchas de fútbol en CDMX

Canchas de pádel

Escuelas deportivas

Ligas amateur

Academias

Espacios recreativos cercanos

Acerca de Deporte Cerca

Deporte Cerca es una plataforma digital enfocada en ayudar a las personas a encontrar canchas deportivas, ligas, academias y espacios para practicar deporte en la Ciudad de México y área metropolitana.

La plataforma reúne opciones para deportes como fútbol, básquetbol, pádel, tenis, volleyball, natación, artes marciales y más, facilitando el descubrimiento de espacios deportivos cercanos y promoviendo una vida más activa en la ciudad.

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