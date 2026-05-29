3 lugares ricos para comer y ver la Final de la Champions League 2026

Mariscos Puerto Escondido Mariscos Puerto Escondido se encuentra en la Colonia Tabacalera. (Carlos Ortiz)

La Final de la Champions League ya tiene invitados, PSG y Arsenal se verán las caras en Budapest el próximo 30 de mayo y todos los fans del futbol tendrán un show europeo digno previo al Mundial 2026.

De esta forma, la Champions League verá a un Campeón este sábado y nada mejor que disfrutar el mejor futbol del mundo a nivel de clubes en algún lugar, donde haya buenas bebidas, comida y buen ambiente.

¿Dónde ver la Final de la Champions League?

Esto y el futbol son uno mismo, ya que todos quieren tener la mejor experiencia con un partidazo de este calibre y hay lugares que festejan esta fiesta previa al Mundial, donde México es sede junto a Canadá, Estados Unidos y México.

Pinche Gringo BBQ

Este famoso restaurante en CDMX especializado en barbacoa estilo Texas, con carne ahumada hasta 14 horas es el ideal para ver la Champions League, además que habrá concursos y el lugar estará vestido con la temática del torneo.

La comida es estilo “food truck” es una especie de almacén industrial, combina comida estadounidense y la especialidad es el Brisket, que es carne de pecho ahumada lentamente, la Brisket Burger, el Pulled Pork Sandwich y las Costillas bañadas en salsa BBQ.

Hay dos sucursales:

Narvarte (Patio): Cumbres de Maltrata 360, Narvarte Poniente, CDMX.

Polanco (Warehouse): Lago Iseo 296, Anáhuac I Sección, Miguel Hidalgo, CDMX.

Mariscos Puerto Escondido

Si tienes ganas de mariscos puedes ir a un famoso restaurante en la Colonia Tabacalera, donde la especialidad es la paella los viernes, el empapelado y los cocktails de diversos tipos.

Además, las pescadillas son una delicia, así que no te pierdas todas sus variedades de platillos para que puedas disfrutar al máximo todo lo que tiene su carta.

Dirección: C. José de Emparán 23, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX

Alboa Sports Bar

Aquí es donde se respira deporte desde que llegas, tienen enormes pantallas, los platillos son buenos y las bebidas son las clásicas de un bar.

El encuentro lo verás con comida tipo americana, por lo que las pizzas, hamburguesas y las papas son el ritual ahí, además de las cervezas y cocktails.

Hay sucursales de Alboa en Santa Fe, Patriotismo, Mundo E, ARTZ y Metepec.

De esta forma, estos lugares tendrán la transmisión en vivo de la Final de la Champions League, la cual comenzará su transmisión desde las 9:00 horas, tiempo del Centro de México.