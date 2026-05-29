Preventa Toy Story 5: la película de Pixar apunta a ser el estreno más exitoso del 2026 con 150 millones de dólares

Toy Story 5 Las primeras impresiones de Toy Story 5 en la taquilla estadounidense proyectan que la nueva película de Pixar se convierta en un éxito rotundo; la preventa registra ganancias que ascienden hasta 150 millones de dólares.

La saga animada más popular de Pixar, Toy Story, regresa a la pantalla grande este 2026 con una quinta entrega que evolucionará las aventuras de los personajes que han acompañado a distintas generaciones desde el comienzo del siglo, enfrentándolos esta vez a un rival en continuo crecimiento: la tecnología.

De acuerdo con el registro de recaudación en la preventa de Toy Story 5 en Estados Unidos, se proyecta que sus ganancias asciendan hasta 150 millones de dólares en sus primeras tres semanas de estreno.

¿Toy Story 5 será el estreno más exitoso de Pixar?

La cinta animada codirigida por Andrew Stanton y Kenna Harris, que trae de regreso a los personajes más especiales de la infancia actual y aquella que ha sido dejada atrás, asciende a 150 millones de dólares en sus primeras tres semanas de estreno, según registros de preventa.

De mantenerse en este ritmo, supondría un estreno récord para la franquicia e incluso superaría los 120,9 millones de dólares que recaudó Toy Story 4 en 2019, previo a la pandemia.

Las entradas para la película animada salieron a la venta el martes 26 de mayo, registrando ganancias mayores a su predecesora; esto dio un panorama positivo para la productora de animación, quienes aseguran que el regreso de Woody y sus amigos podría posicionarse como uno de los mejores estrenos del verano.

Según los datos de registro, Toy Story 5 es una opción fuerte entre mujeres y hombres menores de 25 años, sin embargo, observan que los cuatro grupos demográficos de cuatro edades están por delante a los que se registraron en el estreno de Toy Story 4, por lo que prevén que incluso pueda superar las ganancias obtenidas por Inside Out 2 (154,2 millones de dólares) dos veranos atrás.

Toy Story 5: ¿de qué trata y cuándo se estrenará en México?

Después de que el icónico grupo conformado por Buzz Lightyear, la vaquera Jessie, el Señor Cara de Papa y su Señora Cara de Papa, Slinky, Rex y Hamm, entre otros, tuvieran que despedirse del comisario Woody que los lideró toda una vida, su vida bajo el cuidado de Bonnie parece haber alcanzado un equilibrio de armonía e imaginación continua.

Sin embargo, cuando la madre de la pequeña le obsequia una tablet digital llamada ‘Lilypad’, Bonnie pierde el interés de jugar con sus preciados amigos, sustituyéndolos por la pantalla que parece ser la sensación en todos los niños del suburbio.

Times may change but friends are forever#ToyStory5 is only in theaters June 19 pic.twitter.com/WHleG8wSqu — Pixar (@Pixar) February 19, 2026

Jessie, preocupada de que el nuevo ‘juguete’ de Bonnie le impida crear lazos significativos de amistad, decide llamar a Woody para pedir su ayuda. El retorno del comisario los llevará a una batalla entre imaginación y tecnología, en la que tratarán de destacar el mensaje central de la historia: el mensaje central de esta historia: incluso si los tiempos cambian, los amigos son para siempre.

El gran reencuentro llegará a cines el 19 de junio de 2026, en plena fiesta futbolística por la Copa del Mundo.