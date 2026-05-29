HBO Max censura Un Show Más: Las cintas perdidas, este fue el cambio que hicieron en el doblaje latino

Censura a Un Show Más: Las cintas perdidas HBO Max realizó modificaciones al doblaje latino de Un Show Más: Las cintas perdidas, reemplazando las líneas del personaje ‘Talks’ con el propósito de que el programa no resulte “vulgar” para ciertas audiencias.

Un Show Más: Las cintas perdidas (Regular Show: The Lost Tapes, por su título en inglés) funciona tanto como un spin-off y continuación de la clásica serie animada Un Show Más, centrándose en la vida de Papaleta en el más allá y cuya principal actividad de entretenimiento es ver en formato VHS las pasadas aventuras de Mordecai, Rigby y los demás.

La serie ha sido estrenada en Cartoon Network y HBO Max, sin embargo, un importante cambio llamó la atención del público seguidor del proyecto, pues notaron que una escena del episodio “El Inicio de Benson” fue censurada en la plataforma, debido a que la traducción del doblaje podría haber causado que el contenido pareciera “vulgar” para ciertas audiencias.

¿Cuál fue la censura que HBO Max hizo a Un Show Más: Las cintas perdidas?

La escena que fue modificada por la plataforma de streaming pertenece al episodio “El Beniniciosón” —titulado como “El Inicio de Benson” en HBO Max— y se encuentra específicamente en un flashback sobre el momento en el que Benson llegó al Parque y terminó desplazando al antiguo gerente, Talks.

En la versión en inglés (original), Talks utiliza la expresión “busting your chops” con los trabajadores del Parque, la cual puede traducirse como “molestar”, “bromear”, “tomar el pelo” e incluso “joder” para algunos sectores hispanos, elección con la que el doblaje latino decidió ir.

Al ser Sebastián Llapur el actor de doblaje a cargo del personaje, artista nacido en Argentina (donde la expresión “joder” habitualmente funciona como sinónimo de molestar o bromear), la decisión parecía correcta. Sin embargo, la plataforma señaló que este doblaje podría resultar vulgar o agresivo para ciertas audiencias de la serie, ya que un significado de la palabra también tiene connotación sexual.

HBO Max ya censuró el doblaje de Un Show Más: Las Cintas Perdidas pic.twitter.com/OeHjcTDhqK — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) May 29, 2026

Debido a ello, la escena cambia de: “¡Ah, sólo te estoy jodiendo, Papaleta! Y si me arrebatas eso, no sólo te joderé con bromas" a “¡Sólo te estoy molestando, Papaleta! Y si me arrebatas eso, te daré más que bromas".

Espectadores y espectadoras señalaron que no fue la única línea del doblaje modificada por la plataforma, ya que censuraron otro diálogo del mismo personaje: en el momento que Talks dice a Benson “¿Sabes qué? Repórtame ésta también", ahora cambia a “Ay sí, qué reporte tan bonito”.

¿La censura a Un Show Más: Las cintas perdidas también sucederá en Cartoon Network?

Hasta el momento, se desconoce si Cartoon Network también implementará la censura al diálogo del doblaje latino, aunque internautas apuntan que podrían mantener la escena original debido a que la plataforma utiliza másters distintos a los del canal.

Un ejemplo de esta teoría, es que la emisión televisiva incluye créditos de doblaje en latino y portugués brasileño que no aparecen en la versión streaming.