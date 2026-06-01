Casa de los Famosos 2026: ¿cuándo será, qué novedades tendrá y los posibles participantes? Conoce cuándo inicia La Casa de los Famosos 2026 y nuevos detalles de la cuarta temporada

Cada vez se acerca más el inicio de La Casa de los Famosos 2026, por lo que aquí te compartimos todo lo que se sabe sobre esta nueva temporada y cuál es la lista de los posibles participantes.

La Casa de los Famosos México se ha convertido en un fenómeno televisivo en los últimos años, debido a su formato 24/7, el cual permite al público observar a los participantes en todo momento.

Esta cercanía permite que la audiencia adopte a sus personajes favoritos, a quienes apoyan y llevan a la final, como fue el caso de Aldo De Nigris, quien fue el ganador de la última temporada.

¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México ha mantenido un hermetismo respecto a nuevos detalles sobre la cuarta temporada, por lo que no se ha revelado alguna fecha de inicio.

Sin embargo, aunque aún no hay una fecha oficial para el inicio de La Casa de los Famosos México 2026, se ha revelado que este programa comenzará a finales de julio, así como lo hizo en su edición pasada.

¿Qué novedades tendrá La Casa de los Famosos 2026?

A pesar de que no existe mucha información sobre La Casa de los Famosos 2026, el creador de contenido Pablo Chagra reveló nueva información sobre la cuarta temporada.

De acuerdo con Pablo Chagra, ya comenzaron los primeros trabajos para dar inicio a La Casa de los Famosos 2026 con algunos de los participantes ya confirmados y conductores, quienes según su información, esta temporada continuarán Galilea Montijo como anfitriona, así como Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en las postgalas.

Sin embargo, existen rumores de que quien no regresará esta temporada a La Casa de los Famosos 2026 es Marie Claire Carp, aunque esto no ha sido confirmado.

Lista de posibles participantes: ¿Quiénes entrarán a La Casa de los Famosos 2026?

A lo largo de los últimos meses han existido diferentes rumores y supuestas listas filtradas de los participantes de La Casa de los Famosos 2026, por lo que aquí te compartimos cuáles son algunos de los más nombrados.

Al inicio se mencionó mucho a Consuelo Duval; sin embargo, la propia actriz ha confirmado que no formará parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos 2026.

Otro nombre que se ha mencionado es Sylvia Pasquel, aunque ella no se ha pronunciado al respecto; otros famosos que se han señalado como posibles participantes de La Casa de los Famosos 2026 son: