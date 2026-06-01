Resultados Chispazo Clásico HOY 1 de junio: números ganadores del sorteo 12042

Este lunes 1 de junio de 2026 se llevará a cabo el sorteo 12042 del Chispazo Clásico, uno de los juegos electrónicos más populares de la Lotería Nacional, cuyos resultados serán publicados después de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Miles de participantes esperan conocer la combinación ganadora de esta noche, en un sorteo que forma parte de la oferta diaria de juegos electrónicos de la Lotería Nacional y que destaca por su dinámica sencilla y rápida.

¿Cuándo se publican los resultados del Chispazo Clásico hoy 1 de junio?

Los resultados oficiales del Chispazo Clásico 12042 serán dados a conocer durante la noche de este lunes 1 de junio, una vez concluido el sorteo programado para las 21:00 horas.

Como ocurre diariamente, la combinación ganadora será difundida a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde también se publica el detalle de premios y resultados correspondientes a cada edición.

Resultados Chispazo Clásico HOY 1 de junio de 2026: números ganadores del sorteo 12042

Los resultados del sorteo 12042 del Chispazo Clásico todavía no han sido publicados, debido a que el concurso se llevará a cabo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

En cuanto sea revelada la combinación ganadora mediante los canales oficiales de la Lotería Nacional, aquí te compartiremos los resultados del sorteo de hoy.

Dónde ver en vivo el sorteo del Chispazo Clásico hoy

Los participantes podrán seguir el desarrollo del sorteo 12042 mediante las plataformas oficiales de la Lotería Nacional, institución encargada de transmitir diariamente los resultados de sus sorteos electrónicos.

Dónde consultar los resultados oficiales del sorteo 12042

Los interesados podrán revisar los números ganadores del Chispazo Clásico mediante los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde constantemente se actualizan los resultados de sorteos electrónicos.

Además, quienes deseen seguir el desarrollo del sorteo podrán hacerlo mediante las transmisiones oficiales que la institución realiza a través de sus plataformas digitales.

Cómo se juega el Chispazo Clásico en México

El Chispazo forma parte de los Sorteos Electrónicos de la Lotería Nacional y cuenta con dos modalidades diarias: el Chispazo de las Tres y el Chispazo Clásico.

La mecánica consiste en elegir cinco números de un total de 28 disponibles, generando distintas combinaciones posibles. La cantidad de premios depende del número de aciertos registrados en cada boleto.

Precio del boleto y cómo cobrar premios

Este juego se caracteriza por tener un costo accesible, lo que ha contribuido a mantener una participación constante entre quienes buscan probar suerte diariamente.

Para reclamar cualquier premio, los participantes deberán conservar su comprobante y presentarlo en puntos autorizados o instalaciones oficiales dentro de los plazos establecidos.