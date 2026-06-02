Conjunción de Venus y Júpiter: ¿Qué es este fenómeno y cuándo podrá verse desde México este junio 2026?

Conjunción Venus y Júpiter 2026- Aunque en realidad los separan cientos de millones de kilómetros, Venus y Júpiter parecerán encontrarse en el cielo en una de las conjunciones más esperadas del año.

El 9 de junio los aficionados al espacio podrán disfrutar de uno de los eventos astronómicos más especiales del año. Se trata de la conjunción entre Venus y Júpiter, que gracias a su brillo perceptible desde la tierra, podrán ser apreciados sin necesidad de telescopio.

Ambos planetas aparecerán separados por apenas 1.6 grados en el cielo, una cercanía aparente que permitirá verlos prácticamente juntos a simple vista.

¿Qué es una conjunción?

Se trata de un fenómeno en el que los planetas parecen acercarse gradualmente durante varias semanas. Sin embargo, esta aparente proximidad no es más que una ilusión óptica generada por la perspectiva desde la Tierra.

La realidad es que entre Venus y Júpiter existen 670 millones de kilómetros en distancia. Ante nuestros ojos, Venus será el astro más brillante de la conjunción y se ubicará ligeramente por encima de Júpiter, cuyo brillo será un poco más tenue.

¿Cómo y dónde ver este fenómeno en México?

La conjunción de Venus y Júpiter será visible en todo el mundo, solo dependerá de que el estado del tiempo sea el más óptimo durante la tarde-noche del 9 de junio.

Sin necesidad de telescopios, este fenómeno podrá apreciarse a partir de las 18:30 horas. La conjunción será visible hacia el horizonte oeste-noroeste poco después del atardecer, y ambos planetas podrán observarse juntos durante cerca de una hora antes de desaparecer bajo el horizonte.