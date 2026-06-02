Hombre de 84 años demanda a Bad Bunny por 6 millones de dólares: ¿Cuál es el conflicto por ‘La Casita’ de los conciertos?

Bad Bunny El dueño original del inmueble en Puerto Rico, acusa al artista y a la productora de usar la réplica de su vivienda en sus conciertos sin su consentimiento (CUARTOSCURO)

La espectacular racha de conciertos del cantante puertorriqueño Bad Bunny en España y el resto del mundo se ha visto envuelta en un conflicto legal. Román Carrasco Delgado, un hombre de 84 años y residente del barrio Río Abajo en el municipio de Humacao ubicado en Puerto Rico, ha interpuesto una demanda millonaria ante el Poder Judicial de la isla caribeña contra el artista y las empresas relacionadas.

La disputa gira en torno a La Casita, una humilde vivienda diseñada y construida por Román Carrasco Delgado junto a su hermano en la década de los años sesenta.

Lo que inicialmente comenzó como una locación exclusiva para el cortometraje de ‘Debí tirar más fotos’ terminó convirtiéndose en el símbolo importante de la escenografía del ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ World Tour, la gira exitosa que promociona el álbum homónimo del cantante.

¿Por qué están demandando a Bad Bunny por el uso de ‘La Casita’?

Ante el conflicto legal acerca del diseño de la vivienda para el cortometraje, la defensa de Carrasco Delgado califica los hechos como un caso de enriquecimiento injusto.

A pesar de la contundencia de la batalla legal, los abogados de Carrasco Delgado aseguran que su cliente no guarda ningún rencor personal hacia el artista: “Don Román no desea hacerle daño a ninguno de los codemandados, sino que les desea gran éxito. Lo que solicita es la justa compensación en justicia, equidad y en derecho”. Por el momento, ni Bad Bunny ni su equipo de representación legal han emitido declaraciones públicas sobre la demanda.

Dependiendo de las indemnizaciones exigidas a las diferentes compañías involucradas y al propio artista por saltarse el acuerdo, la reclamación total ascendería a una cifra de entre uno y seis millones de dólares.

Presunto engaño y falta de alfabetización

Según los documentos legales, los representantes de Bad Bunny acordaron originalmente con Don Román el uso de su residencia únicamente para la filmación del cortometraje ‘Debí tirar más fotos’, ofreciéndole una compensación inicial de cinco mil dólares. Sin embargo, la defensa de Don Román alega que el equipo de producción de Bad Bunny se aprovechó de la avanzada edad y del analfabetismo para agrandar el uso comercial de su propiedad de manera ilícita.

El texto de la querella argumenta que Carrasco Delgado “no conoció el alcance de los contratos debido a que solo habría puesto su firma en una pantalla blanca de un teléfono celular”. Al no saber leer ni escribir, no pudo percatarse de las cláusulas y llevarla a la gira el mismo diseño de La Casita.

‘La Casita’ en el show de Bad Bunny

Irónicamente, “La Casita” se ha convertido en una de las partes más importantes del espectáculo. Aquel espacio donde se desarrolla el segundo acto de sus conciertos y donde Bad Bunny interpreta algunos de sus mayores éxitos como ‘Tití me preguntó’, ‘Me porto bonito’ o ‘Yo perreo sola’.

Además, este set de los espectáculos suele acaparar los focos mediáticos debido a las celebridades que asisten al show, como Ester Expósito, Ana de Armas o Hiba Abouk en sus fechas de Madrid.