Monedas elongadas del Mundial FIFA 2026: precios y modelos de los recuerdos en la Catedral Metropolitana

Monedas elongadas del Mundial FIFA 2026 El coleccionismo y la fiebre por el fútbol crecen y las monedas elongadas son perfectas para los coleccionistas (Instagram:@pikienlaciudad)

¡Bart las mascotas del Mundial regresaron, en forma de monedas elongadas!

La fiebre por el Mundial está por todos lados, pero para los coleccionistas y aficionados llegan las monedas elongadas conmemorativas de la FIFA 2026 y a tan solo nueve días de que comience el evento que tendrá su sede en Norteamérica, conformado por México, Estados Unidos y Canadá.

¡No pueden faltar en tu colección!

Modelos de los recuerdos en la Catedral Metropolitana

Para adquirir estas piezas recientes de los modelos específicos del Mundial, los puedes encontrar en las máquinas automáticas de souvenirs en el Sagrario Metropolitano en el centro histórico de la Ciudad de México.

Solo existen cuatro diseños disponibles, entre ellos:

Representación de México: Zayu, un jaguar que habita en las selvas del sur de México, representa la fuerza y la herencia prehispánica del país.

Representación de Estados Unidos: Clutch, un águila calva que simboliza la energía, la competitividad y la libertad, características representativas del país estadounidense.

Representación de Canadá: Maple, un alce de Canadá que representa la riqueza natural, miel de maple, hockey y el invierno.

El último diseño es el de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuál es el precio para poder adquirir estas piezas?

El valor de estas monedas elongadas para los coleccionistas y aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene un precio de $30 por pieza, lo cual no puede faltar en la colección en estas fechas y la fiebre por el futbol.

La fiebre de los coleccionistas

Algunos coleccionistas tienen la fiebre de una peculiar tendencia a la exonumia que es la rama del coleccionismo que estudia objetos similares a las monedas pero que no tienen un valor legal y está capturando la atención de locales y turistas: son las monedas elongadas conmemorativas del Mundial 2026.