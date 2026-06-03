¿Cuánto pagarías por el traje original de Homelander? Así va la subasta del atuendo más famoso de The Boys

Subastan traje de Homelander Propstore Auction, especializada en artículos de colección y vestuario original de grandes producciones en el cine y la televisión, puso en subasta el traje de Homelander de The Boys.

Homelander fue el rostro principal de la popular serie The Boys durante sus cinco temporadas; a pesar de ser el personaje antagonista de la historia, ganó notoriedad por su personalidad cínica y cruel tras una imagen “patriótica” de súperheroe, convirtiéndose en una ejemplificación de lo que podría suceder en el mundo real si existieran las personas de ilimitado poder.

La historia parte de esta primicia y avanza progresivamente hacia una batalla inevitable contra Homelander, la cual concluyó este mayo de 2026 en el final de la quinta y última temporada de la serie.

Sin embargo, la influencia del súperheroe más poderoso creado por Vought no se detuvo en el último episodio de The Boys, ya que la producción lanzó en subasta el icónico traje patriótico del personaje, originalmente usado durante la grabación de la serie.

Subastan traje de Homelander: ¿cuál es la puja actual por el atuendo original de The Boys?

Una de las plataformas de subastas más grandes del mundo, Propstore Auction, especializada en artículos de colección y vestuario original de grandes producciones en el cine y la televisión, puso en subasta el traje de Homelander, el icónico antagonista de la serie The Boys.

"Para reforzar su imagen patriótica, Vought comercializó a Homelander como el héroe estadounidense por excelencia. Su traje lucía llamativos colores rojo, blanco y azul con detalles dorados e imágenes de águilas calvas", redacta la plataforma en la descripción del vestuario, destacando la historia del personaje como un punto clave para entender el traje que lo caracterizó durante cinco temporadas completas.

El traje original, pues se trata del vestuario que el actor Antony Starr utilizó durante sus interpretaciones del personaje en la producción de la serie, incluye los accesorios completos que enaltecen la imagen patriota de la vestimenta, sin embargo, la plataforma advierte que presenta “signos de desgaste propios de la producción”, tales como costuras y bordes interiores deshilachados.

The suit worn by Homelander in 'The Boys' is being auctioned off



The current bid is $310,010,000 pic.twitter.com/nk4GLSnhNF — internet hall of fame (@InternetH0F) June 3, 2026

Sin embargo, los y las coleccionistas de este tipo de artículos han estallado de emoción ante la posibilidad de obtener el traje original del súperheroe que, si bien maquiavélico, dominó el streaming por casi siete años desde el estreno de la serie.

Hasta el momento, la puja actual en la subasta del traje de Homelander alcanza los 18,000 dólares, y tiene por tiempo límite 27 días a partir de este miércoles 3 de junio, por lo que la cantidad puede aumentar considerablemente en las siguientes semanas.

A pesar de que, por un momento, se registró la suma de 310,000 dólares, la plataforma realizó una modificación al monto después de analizar y confirmar que algunas ofertas fueron falsas.

¿Existen más planes para el universo The Boys en Amazon?

Debido al éxito que The Boys alcanzó a nivel global, Amazon decidió expandir el universo de la serie a través de spin-offs; el primero de ellos —Gen V, ubicado en una universidad de súperheroes— ha sido cancelado tras dos temporadas, sin embargo, aún hay proyectos en fila que seguirán explorando nuevos enfoques de la historia original.

Vought Rising, que será precuela de la historia original y explorará el ascenso de la corporación Vought, finalizó su rodaje este 2026. Teniendo por protagonista a Soldier Boy —interpretado por Jensen Ackles—, se contempla que la serie podría estrenarse durante el 2027.

Por otra parte, también se realizará una versión mexicana, The Boys México, cuya producción aumentó las expectativas del público fanático desde el éxito de La Oficina, proyecto de Prime Video y también remake de una serie extranjera.