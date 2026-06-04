Paquete de actualización del Álbum Mundial Panini: ¿Qué jugadores podrían salir próximamente en los sobres?

Álbum Panini El álbum de la marca italiana Panini ha anunciado la extensión del paquete con stickers extras (Cuartoscuro)

Varios jugadores formarán parte del Doomsday... No, no, más bien se integran cromos de jugadores en la próxima actualización de Panini.

La Copa Mundial de Fútbol de 2026 está por llegar. Ante el paquete de actualización del álbum de la marca italiana Panini, hay varias figuras las cuales no aparecieron en la impresión final.

Bajo la lista final de las selecciones, cuya lista de convocados es de 26 jugadores, han sido confirmados los siguiente países como Argentina, Alemania, Italia, México, entre otros.

¿Existe la posibilidad de actualizar el álbum Panini?

Pero debido a los coleccionistas, se generó la incógnita para saber si habrá alguna actualización. La respuesta es que sí, Esto se debe a que el álbum base se imprime antes de que los directores técnicos anuncien las convocatorias finales, lo que genera que algunos futbolistas impresos no vayan al torneo o que estrellas emergentes queden fuera de la edición inicial.

¿Quiénes se agregarán a la colección?

Solo faltan 8 días para el momento más grande del fútbol. La Copa Mundial de la FIFA 2026™️ está cada vez más cerca y la emoción ya no cabe en el pecho. 🥹🇲🇽



Y sí, el destino quiso que hoy también fuera turno del número 8. 👀✨



(1/2) pic.twitter.com/Mh6Epej6eH — Panini Sport México (@PaniniSportMx) June 4, 2026

Entre varios nombres reconocidos, contará para la colección la integración del mediocampista Álvaro Fidalgo.

Neymar Jr, el jugador brasileño, también será incorporado a la colección.

Rayan Marthis Cherki, el centrocampista francés llegará también a la colección oficial.

El delantero de la selección mexicana Armando ‘Hormiga’ González, del Club Deportivo Guadalajara de la Primera División de México también podría agregarse próximamente, pero no solo se sumaría un futbolista de la selección mexicana; también en la selección estaría el centrocampista del Club Tijuana de la Primera División de México Gilberto Mora, quien será el jugador más joven del torneo.

¿Cuál es el precio del álbum?

El precio de cada sobre individual que contiene 7 stickers tiene el valor de 25 pesos.

El precio del álbum de edición de pasta blanda tiene un valor de 99 pesos.

Por otro lado, el precio varía según la versión de pasta dura, cuyo costo inicial es el de 349 pesos.