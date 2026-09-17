Concierto de Interpol y Queens of the Stone Age en el Estadio Ciudad de los Deportes: ¿Dónde comprar boletos? (Galo Cañas Rodríguez/@Interpol en X)

La banda estadounidense Interpool se presentará en el Estadio Ciudad de los Deportes este 6 de marzo de 2027. Queens of the Stone Age participará como invitado especial en la Ciudad de México.

Mientras que The Black Angels abrirá los conciertos en las tres fechas anunciadas en México. Los conciertos están planeados para marzo de 2027.

¿Dónde y cuándo se presentarán?

El espectáculo esta planeado para las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Martes 2 de marzo en la Arena Guadalajara , Guadalajara.

, Guadalajara. Sábado 6 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes en CDMX.

en CDMX. Martes 9 de marzo en la Arena Monterrey, Monterrey.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos?

Los días 22 y 23 de septiembre se habilitará una preventa Banco Azteca a las 10:00 horas. Usando sus tarjetas de débito o crédito.

El evento tendrá una preventa del artista el jueves 24 de septiembre a las 10:00 horas. El día de la preventa se enviará un código exclusivo a miembros previamente registrados en la comunidad oficial de The Big House.

La venta general se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre a las 10:00 horas.

Los boletos podrán adquirirse a través de Superboletos.

¿Qué capacidad tiene el Estadio Ciudad de los Deportes?

De acuerdo con información oficial, el recinto tiene una capacidad para 36,681 personas, pero variada de acuerdo a la planeación del evento. Además cuenta con 92 palcos en sus instalaciones.

¿Cuándo fue la última vez que se presentó Interpol en México?

La última vez de Interpol en tierras mexicanas fue durante el Tecate Pa’l Norte en Monterrey el pasado 27 de marzo. Además de contar con una próxima para el 24 de octubre en el Tecate Península 2026 en Baja California.