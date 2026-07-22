Adidas Hyperboost Euphoria: cuánto cuestan y dónde puedes conseguir los tenis que usa Jude Bellingham

El mundo de los sneakers vive uno de sus momentos más competitivos y Adidas quiere mantenerse al frente con una propuesta que combina innovación, diseño y comodidad. La firma de las tres franjas presentó los nuevos Adidas Hyperboost Euphoria, un modelo que toma inspiración del running de alto rendimiento para transformarlo en un calzado pensado para el uso diario.

Aunque la tecnología deportiva sigue siendo el corazón del proyecto, el objetivo de esta nueva silueta va mucho más allá de “ser cómodo para correr”. La apuesta está en seguir conquistando el universo del streetwear, donde cada detalle del diseño puede convertir un lanzamiento en un par viral.

La llegada de este modelo ocurre después del debut de Hyperboost Edge y representa la evolución de esa tecnología hacia un tenis mucho más urbano, con una imagen moderna y materiales que buscan ofrecer una experiencia cómoda durante todo el día.

¿Qué hace diferentes a los Adidas Hyperboost Euphoria?

Este par destaca por una estética futurista que mezcla elementos técnicos con acabados minimalistas. Su construcción incorpora una parte superior de malla transpirable acompañada por una estructura externa de TPU que aporta soporte y un aspecto más chunky.

La mediasuela conserva la tecnología Hyperboost desarrollada por la marca para ofrecer una pisada con mayor retorno de energía, mientras que la suela fue diseñada para brindar mejor tracción y estabilidad en superficies urbanas. Todo ello se traduce en un calzado que busca responder tanto a quienes pasan mucho tiempo corriendo o caminando como a quienes simplemente quieren sumar un par llamativo a su colección.

El diseño blanco y plateado se perfila como el favorito

Uno de los colorways que más conversación ha generado es la versión en blanco con detalles plateados, una combinación que facilita integrar los tenis prácticamente con cualquier outfit.

La elección de tonos neutros permite que el modelo funcione tanto con ropa deportiva como con prendas casuales, una característica que cada vez tiene mayor peso entre quienes buscan un solo par para diferentes ocasiones.

Esta versatilidad también explica por qué ya comenzaron a verse en los pies de figuras del futbol internacional como Jude Bellingham, impulsando todavía más el interés por el lanzamiento.

Cabe mencionar que el mediocampista sorprendió al combinar los nuevos sneakers blancos con plateado junto con un conjunto de Nike x Palace, rompiendo una de las reglas no escritas del streetwear: evitar mezclar marcas deportivas rivales en un mismo outfit.

Lejos de verse forzado, el look fue bien recibido por especialistas en moda gracias al diseño discreto y monocromático de los Hyperboost Euphoria, que logra integrarse fácilmente con diferentes estilos.

Precio de los Adidas Hyperboost Euphoria en México

En México, los adidas Hyperboost Euphoria ya comenzaron a aparecer en los canales oficiales de la marca y distribuidores autorizados.

Su precio ronda los $4,999 pesos, dependiendo de la versión y disponibilidad, mientras que algunas variantes adicionales llegarán de forma escalonada durante las próximas semanas. Debido al interés que ha despertado este lanzamiento, algunos colores podrían agotarse rápidamente.