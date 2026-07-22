Dune de Denis Villeneuve, ¿es una secuela de La Odisea de Christopher Nolan? Esta es la conexión que las une

La conexión entre Troya y Dune Los Atreides del universo de Frank Herbert son descendientes de la Casa de Atreo y su maldición. (Universal Pictures y Warner.)

La pregunta es sencilla: Dune de Denis Villeneuve… ¿es una secuela de La Odisea de Christopher Nolan? En cierta forma, se podría decir que sí, pero con matices.

Tanto Paul Atreides, como Agamenón y Menelao, sufren la maldición de la Casa de Atreo, producto de un castigo de los dioses a Tántalo, hijo de Zeús y origen del linaje, como narra el poeta romano Ovidio en Las Metamorfosis.

Porque si de todo hay un final, el último día de la Tierra, antes de que el Sol la engulla; la vida humana, que nos traslada cada año por 365 días, de los cuales, uno será el elegido para aparecer en nuestro epitafio, como la fecha de nuestras muertes. También todo tuvo un inicio: México fue la primera nación en ser derrotada en una Copa del Mundo de la FIFA en 1930, mientras que la primera persona en ser atropellada por un automóvil en la historia de la humanidad fue Bridget Driscoll, quien falleció el 17 de agosto de 1896 en Londres producto del siniestro.

La última guerra mundial, según Einstein, se peleará con palos y piedras, después del infierno atómico, como quizá también se disputó la primera, en los albores de la humanidad. Tribu contra tribu, reino contra reino, hasta llegar a los conflictos entre naciones, según la genealogía de los conflictos bélicos que tiene, en la Guerra de Troya, haya acontecido o sea sólo un mito, uno de los puntos seminales de la civilización occidental.

La literatura, el cine, el teatro, la música, la pintura, todas las bellas artes, se han encargado de reinterpretar de manera constante el mito de Troya, ya sea la Ilíada o la Odisea, incluso la Eneida. Hércules de Disney hace referencia a Aquiles y Odiseo y todos los que terminan en “eo”. Los Simpson han parodiado los poemas de Homero, el primer Homero, no el papá de Lisa, Bart y Maggie. Bob Esponja y los hermanos Coen han hecho su propia versión de La Odisea. Está James Joyce. Y, por supuesto, Frank Herbert, en su Magnus Opus de ciencia ficción: Dune.

THE ODYSSEY L to R: Director Christopher Nolan with Cinematographer Hoyte van Hoytema, ASC on set of his film THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan. (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

¿Qué conexión hay entre La Odisea de Nolan y Dune de Villeneuve?

Aunque el vínculo entre La Odisea de Christopher Nolan y Dune de Denis Villeneuve se podria limitar a compartir actores de su elenco, por ejemplo, Zendaya, la realidad es mucho más interesante: la Casa Atreides fue inspirada directamente en la Casa de Atreo, la dinastía de Agamenón y Menelao en la mitología griega.

Frank Herbert tomó el nombre Atreides, que en griego significa literalmente “descendiente de Atreo”, el padre de Agamenón, uno de los grandes líderes de la guerra de Troya, cuyo hermano, Menelao, padeció el “secuestro” de su esposa, Helena, por parte de Paris, hermano del príncipe Héctor.

Es decir, el apellido de Paul Atreides, protagonista de la obra de Herbert e interpretado por Timothée Chalamet, tiene raíces en una de las familias más trágicas y poderosas de la literatura clásica.

Dune en México CIUDAD DE MÉXICO, 06FEBRERO2024. El actor Timothée Chalamet de la película DUNA Parte dos, asistió al Fan Event México en el Auditorio Nacional, donde se estrenó la cinta. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

¿Cuál es el origen de la maldición de la Casa de Atreo, que une a Dune con La Odisea?

La conexión entre los Atreides de Dune y la mitología griega pasa por una de las historias más oscuras de la Antigüedad: la maldición de la Casa de Atreo, que ha sido narrada por Ovidio en Las Metamorfosis y el poeta Euripides en distintos relatos como Las Troyanas y la tragedia de Electra.

De acuerdo a Ovidio, poeta de origen romano, la maldición de la Casa de Atreo comenzó con Tántalo, hijo de Zeus, quien desafió a los dioses al servirles en un banquete la carne de su propio hijo, Pélope, para poner a prueba su omnisciencia.

Como castigo, fue condenado a sufrir hambre y sed eternamente, mientras que su linaje quedó marcado por una cadena de traiciones, asesinatos y venganzas que alcanzó a figuras como Atreo, Agamenón y Menelao, protagonistas de los acontecimientos que rodean la Guerra de Troya.

Agamenón fue uno de los principales comandantes del ejército griego durante ese conflicto, que sirve como antecedente directo de La Odisea, poema de Homero que narra el largo y accidentado viaje de Odiseo (Ulises) para regresar a Ítaca tras la victoria ante los troyanos, mientras el primero y otros héroes enfrentan sus propios destinos.

Tras la caída de la ciudad, Agamenón regresó a Micenas, donde fue asesinado por su esposa Clitemnestra y su amante Egisto, perpetuando, de esta manera, la tragedia familiar.

Frank Herbert retomó el nombre Atreides, una de las principales casas de su universo, a quienes, al ser descendientes de Atreo, hizo herederos de esa maldición, la cual desencadena la guerra por Arrakis y la especia tras la masacre que sufrieron por parte de la familia rival de los Harkonnen, por órdenes del emperador.

THE ODYSSEY L to R: Matt Damon is Odysseus and Zendaya is Athena in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan. (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/Melinda Sue Gordon)

Del desierto de Arrakis a la antigua Grecia: ¿qué otras coincidencias hay entre La Odisea y Dune?

Las coincidencias no terminan ahí. La nueva película de Nolan también reúne a varios actores que pasaron o pasarán por la trilogía de Dune.

Entre los rostros que aparecen en ambas producciones destacan:

Zendaya

Robert Pattinson, quien se incorporará a Dune: Messiah, la tercera y última parte de la saga, que se estrenará este 2026.

Sin embargo, más allá del reparto, ambas obras cuentan historias sobre linajes, guerras, profecías, poder y héroes marcados por el destino.

No es casualidad, dado que Frank Herbert recurrió a múltiples referencias históricas y mitológicas para construir Dune, incluida la Biblia y el Corán, en tanto que Christopher Nolan ahora adapta una de las epopeyas más influyentes, por no decir seminales, de todos los tiempos.

Después de todo, antes de los Atreides estuvo Atreo, y antes de Arrakis estuvo Troya. Antes de ellos, estuvo un hijo de Zeus, que quiso desafiar a los dioses.