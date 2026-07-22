3 tendencias que transforman la salud mental de los jóvenes en México

Consulta Psicológica El manejo de emociones en los jóvenes debe ser priorizado. (Pixabay)

La salud mental de las nuevas generaciones atraviesa una transformación clave. Si hace algunos años la conversación se concentraba en ansiedad o depresión, hoy adolescentes y jóvenes comienzan a expresar necesidades más amplias, relacionadas con la forma en que gestionan sus emociones, construyen relaciones y enfrentan los desafíos cotidianos.

¿Cuáles son los motivos para que un joven pida consulta psicológica?

Hoy, la ansiedad es el principal motivo de consulta psicológica (54%), seguida por tristeza (48%), manejo de emociones (47%) y conflictos en las relaciones personales (46%).

Sin embargo, conforme avanza la terapia, cobran mayor relevancia temas como dinámica familiar, comunicación, autoestima y límites personales, lo que refleja un cambio en la forma de comprender el origen del malestar emocional, de acuerdo con datos de HOPE.

Los hallazgos corresponden al primer mes de operación de la plataforma desde el inicio de sus terapias psicológicas en línea.

En este periodo, HOPE ha brindado atención a más de 165 pacientes activos de habla hispana provenientes de Canadá, Paraguay, Chile, así como de distintos estados de la República Mexicana y la Ciudad de México.

Para julio, estima triplicar el número de pacientes y de sesiones terapéuticas; además, en agosto abrirá su primera sede física en la Ciudad de México, con lo que superará los 500 pacientes.

3 tendencias que transforman la salud mental de los jóvenes

Para Mafer Olvera, fundadora y directora general de HOPE, “los jóvenes ya no buscan únicamente aliviar un síntoma.

Lo que se observa es que existe un interés creciente por comprender lo que sienten, fortalecer sus relaciones y desarrollar herramientas para enfrentar la incertidumbre.

Por ello, esta transformación representa una oportunidad para impulsar modelos de atención que prioricen la prevención y el desarrollo de habilidades emocionales antes de que la crisis evolucione”.

La ansiedad continúa como puerta de entrada a la terapia

La ansiedad permanece como el principal motivo por el que adolescentes y jóvenes buscan apoyo psicológico.

Este comportamiento coincide con el contexto que especialistas y organismos internacionales han identificado durante los últimos años, donde la incertidumbre, el estrés académico y laboral, así como los cambios sociales, influyen en el bienestar emocional de las nuevas generaciones.

No obstante, los registros muestran que la ansiedad pocas veces aparece de manera aislada. Con frecuencia convive con tristeza, dificultades para gestionar emociones, problemas de autoestima y conflictos en las relaciones personales, lo que evidencia que el malestar emocional suele tener múltiples dimensiones.

El manejo emocional gana protagonismo

Una de las transformaciones más relevantes consiste en el creciente interés por desarrollar herramientas para comprender y gestionar las emociones.

Más allá de reducir síntomas, cada vez más jóvenes buscan fortalecer recursos personales que les permitan responder con mayor equilibrio ante situaciones de estrés, incertidumbre o conflicto.

Esta tendencia también se refleja durante los procesos terapéuticos, donde el manejo emocional aparece como el tema más frecuente en las notas clínicas de seguimiento. El dato sugiere que la atención psicológica evoluciona desde el motivo inicial de consulta hacia el aprendizaje de habilidades para afrontar la vida cotidiana con mayor bienestar.

Los vínculos ocupan el centro de la conversación

Las relaciones familiares, de pareja y con amistades adquieren un peso cada vez mayor conforme avanza el tratamiento psicológico.

Temas como comunicación, establecimiento de límites y convivencia aparecen entre los aspectos más recurrentes durante las sesiones, lo que confirma que los vínculos representan un componente fundamental de la salud mental.

Este comportamiento refleja una evolución en las expectativas de las nuevas generaciones respecto a la terapia. Además de encontrar alivio frente al malestar emocional, buscan construir relaciones más saludables, fortalecer su autoestima y desarrollar habilidades que favorezcan su bienestar en distintos ámbitos de la vida.

“Las nuevas generaciones están ampliando la conversación sobre salud mental. Hoy el bienestar también implica aprender a comunicar lo que sienten, construir relaciones sanas y reconocer que pedir ayuda puede formar parte del crecimiento personal. Comprender estas tendencias permitirá desarrollar respuestas más cercanas a las necesidades reales de adolescentes y jóvenes”, concluye Mafer Olvera.

La ansiedad es el principal motivo de consulta psicológica, seguida por tristeza, manejo de emociones y conflictos en las relaciones personales.

Sin embargo, conforme avanza la terapia, cobran mayor relevancia temas como dinámica familiar, comunicación, autoestima y límites personales.