¡Ya inició la Leo Season 2026! Te contamos qué significa el inicio de la temporada de Leo y cómo aprovechar la energía que llega este 22 de julio

Cada año, el calendario astrológico cambia completamente de ritmo cuando el Sol abandona Cáncer y entra en Leo. Tal como supones, esto da paso a una de las temporadas más intensas y llamativas del zodiaco.

Este año, la “Leo Season” comenzó este 22 de julio y, más allá de los horóscopos virales que inundan las redes sociales, este periodo es una invitación a recuperar la confianza, expresar la creatividad y tomar decisiones con mayor seguridad.

Si en las últimas semanas te sentiste un ser más introspectivo y con las emociones a tope, ahora la energía cambia de escenario. Es momento de salir, mostrar proyectos, fortalecer tu autoestima y darle espacio a todo aquello que te hace sentir creativo y auténtico.

Pero, ¿qué significa realmente la temporada de Leo y qué aspectos conviene tomar en cuenta durante las próximas semanas?

¿Qué es la Leo Season?

La Leo Season es el periodo en el que el Sol transita por el signo de Leo, uno de los doce signos del zodiaco. En astrología, el Sol representa la identidad, la vitalidad y la manera en que cada persona expresa su esencia, por lo que este tránsito suele relacionarse con una energía mucho más visible y extrovertida.

En 2026, la temporada de Leo inicia este 22 de julio y se extenderá hasta aproximadamente el 22 de agosto, cuando el Sol entre en Virgo.

Durante estas semanas, muchas personas sienten mayor motivación para iniciar proyectos, asumir nuevos retos o simplemente disfrutar más de la vida social.

¿Qué energía trae la temporada de Leo?

La influencia de Leo suele asociarse con el fuego, la creatividad y el liderazgo. Esto no significa que todo cambie de un día para otro, pero sí es un momento que, de acuerdo con la astrología, favorece ciertos temas.

Entre los principales destacan:

Confianza para tomar decisiones

Después de semanas enfocadas en lo emocional por la influencia de Cáncer, la Leo Season impulsa a confiar más en las propias capacidades. Es un buen momento para presentar ideas, pedir un ascenso, comenzar un emprendimiento o dar ese paso que se había pospuesto por inseguridad.

Creatividad al máximo

Las actividades relacionadas con el arte, el diseño, la música, la escritura o cualquier proyecto creativo suelen encontrar un terreno fértil durante esta temporada. La inspiración gana protagonismo y también aumenta el deseo de compartir el trabajo con otras personas.

Más vida social

Leo disfruta convivir, celebrar y conectar con los demás. Por ello, durante estas semanas es común que aumenten las reuniones, eventos, viajes cortos y actividades recreativas.

Protagonismo personal

Uno de los aprendizajes de esta temporada consiste en reconocer el propio valor sin caer en excesos. La clave está en encontrar el equilibrio entre mostrar lo mejor de uno mismo y escuchar también a quienes nos rodean.

Lo que debes tomar en cuenta durante la Leo Season

Aunque la energía de Leo suele ser optimista, también tiene algunos desafíos. Los especialistas en astrología recomiendan aprovechar este periodo sin dejar que ciertos impulsos dominen las decisiones importantes.

Evita actuar desde el orgullo

La seguridad puede convertirse fácilmente en terquedad. Antes de responder impulsivamente o entrar en una discusión, vale la pena analizar si realmente vale la pena defender cada punto.

No todo gira alrededor de ti

La temporada de Leo invita a brillar, pero también recuerda que el liderazgo se fortalece cuando existe colaboración. Escuchar otras opiniones puede abrir oportunidades inesperadas.

Aprovecha para trabajar en tu autoestima

Es un excelente momento para reconocer logros, dejar atrás inseguridades y construir una relación más sana contigo.

¿A qué signos beneficia más la Leo Season?

Todos los signos experimentan el impacto del tránsito solar, aunque algunos de los signos de fuego pueden sentirlo con mayor intensidad. Estos son:

Leo

Aries

Sagitario

Los regidos por estos signos vivirán su prime y podrán encontrar un impulso adicional para iniciar proyectos y perseguir objetivos personales.

Por otro lado, los signos de aire como Géminis, Libra y Acuario podrían notar mayor facilidad para relacionarse con otras personas y desarrollar ideas innovadoras.

Los signos de tierra y agua también reciben esta influencia, aunque cada carta astral determina cómo se manifiesta en cada caso.

¿Cómo aprovechar al máximo la temporada de Leo?

Si quieres conectar con la energía que propone este tránsito astrológico, puedes comenzar con acciones sencillas:

Establece nuevas metas personales

Retoma ese proyecto creativo que habías dejado pendiente

Atrévete a salir de tu zona de confort

Dedica tiempo a actividades que fortalezcan tu autoestima

Celebra tus logros sin compararte con los demás

Busca espacios donde puedas expresar tu personalidad con libertad

Más que cambiar quién eres, la Leo Season invita a recordar aquello que te hace único y convertir esa autenticidad en tu mayor fortaleza.

Sea cual sea tu postura, el inicio de la Leo Season es una invitación a dejar atrás los miedos, confiar en tus capacidades y aprovechar un periodo que, al menos simbólicamente, celebra la autenticidad y el deseo de vivir tu prime.