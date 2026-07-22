¿Cuándo comenzarán a vender el Unicorn Frappuccino, bebida icónica de Starbucks?

Starbucks Starbucks traerá de nueva cuenta a la icónica bebida pero sólo por unos cuantos días. (Starbucks)

Starbucks es una marca de café que tiene diversas variedades, desde café americano hasta especialidades bien preparadas, pero una de las más icónicas es el Unicorn Frappuccino y este regresará para que los fans de la marca la disfruten.

¿Cómo es el Unicorn Frappuccino y cuándo estará a la venta en México?

De esta forma, la legendaria bebida Unicorn Frappuccino regresará a las tiendas Starbucks de distintas partes del mundo durante un fin de semana lleno de magia.

Esta bebida llamada Unicorn Frappuccino estará disponible en todas las tiendas Starbucks de México, exclusivamente los días 15, 16 y 17 de agosto, por lo que será de producción muy limitada.

De esta forma, el Unicorn Frappuccino combina una cremosa base sabor mango con un toque acidito de salsa azul, una delicia para todos los fans de esta bebida.

El Unicorn Frappuccino termina con crema batida y una colorida cobertura rosa y azul que equilibra notas dulces y ácidas.

¿En qué países se vende el Unicorn Frappuccino?

Así también, al girar el vaso, sus colores cambian y sus sabores se transforman, creando una experiencia tan sorprendente como mágica.

La vibrante bebida, que se convirtió en una sensación viral en 2017 y reapareció a principios de este año en el Festival de Música de Coachella, donde fue todo un éxito.

Este suceso trajo nuevamente el Unicorn Frappuccino a tiendas Starbucks de Estados Unidos, Canadá, México, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y el norte de África.