¿Y dónde están las rubias 2? Marlon Wayans ilusiona a los fans con lanzar esta secuela durante Scary Movie 6

Scary Movie 6 Marlon Wayans emocionó al público con un cameo de su icónico personaje Tiffany Wilson de ‘¿Y dónde están las rubias?’ en Scary Movie 6.

Marlon y Shawn Wayans vuelven triunfantes a la industria del cine de comedia con la sexta entrega de la franquicia Scary Movie, saga cinematográfica que rinde homenaje a las películas más populares del terror, al mismo tiempo que se burla de manera irónica e incluso absurda de sus momentos más icónicos.

Scary Movie 6 no es únicamente un retorno nostálgico a la saga que acompañó generaciones, sino que también marcará un reinicio en la saga de parodia de terror, recuperando a los creadores originales (Marlon, Shawn y Keenan Ivory Wayans) como guionistas y productores, bajo la dirección de Michael Tiddes.

Scary Movie 6 sorprende con cameo de ¿Y dónde están las rubias?: fans especulan la posibilidad de una secuela

A inicios del siglo XXI, Marlon y Shawn Wayans encontraron una mina de oro a explotar en el cine de terror, pero no con la creación de otra película del género, sino con una parodia de las películas más emblemáticas de la época, tales como Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado.

Este original estilo que parodiaba de manera irónica y absurda las tramas del género slasher, entre otros, marcó el inicio de un nuevo género del cine que exploró la parodia en múltiples categorías cinematográficas: súperheroes, fantasía, romance.

Tras la ruptura con Miramax/Dimension Films debido a diferencias creativas, los hermanos Wayans vuelven al mando de la franquicia con Scary Movie 6, cinta que tuvo su estreno global este 4 de junio de 2026 y que no sólo explotó el terror contemporáneo a través del humor, sino que dio un obsequio inesperado al público fanático: un cameo de Tiffany Wilson, el “disfraz” que utiliza Marlon en la icónica ¿Y dónde están las rubias?

Durante años, desde el enorme éxito en la cultura popular que la cinta ha mantenido a través de las últimas dos décadas, fanáticos y fanáticas del filme han solicitado una segunda parte de las aventuras de los agentes Kevin y Marcus como las gemelas Wilson, por lo que el cameo de Tiffany no tardó en volverse tendencia en redes sociales ante la posibilidad de una secuela.

¿Cómo es la escena de Tiffany Wilson en Scary Movie 6?

Al tratarse de un personaje icónico en la cultura popular, el cameo de una de las gemelas Wilson —interpretada por Marlon Wayans, también creador y actor de Scary Movie— se difundió rápidamente por redes sociales, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.

Los hermanos Wayans vuelven con: Y donde están las rubias? pic.twitter.com/cuTlClX7GI — Gato Mileista (@GatoMileista) June 4, 2026

La escena forma parte de una de las parodias a The Substance, cuando al retirar el vapor del espejo, Tiffany aparece en pantalla y se dirige al público con humor: “¡Ups! No es mi película. Pero les hubiera gustado”, lo que ocasionó gritos de emoción y risas inmediatas.

A pesar de que Marlon y Shawn Wayans no han confirmado que existan planes para una secuela, los y las fans especulan en redes sociales que el cameo puede ser una señal de esperanza para tener próximamente el desarrollo de una película que traiga de vuelta a las rubias preferidas del cine.