¿Paramount ya compró a Warner? Esta es la demanda anti-monopolio que ha impedido que el trato se cierre

La operación entre Paramount y Warner Bros. La audiencia programada para el 16 de julio podría definir el futuro de la millonaria transacción entre ambas compañías.

El gigante del entretenimiento Paramount no ha logrado concretar la adquisición de los estudios Warner Bros., prevista desde febrero pasado, debido a una demanda interpuesta por cinco suscriptores de servicios de streaming.

Considerada una de las operaciones más ambiciosas de la industria del entretenimiento, la compra ha generado controversia durante todo el proceso. Aunque Paramount logró superar la oferta inicial de Netflix, la compañía enfrenta ahora trabas que ponen en riesgo concretar el acuerdo de 111 mil millones de dólares.

Una demanda de suscriptores trunca la millonaria compra de Warner

Bajo la premisa de que esta compra es una violación a las leyes antimonopólicas, los demandantes temen que al concretarse la transacción haya un aumentos de precios y se reduzcan las opciones de contenido disponibles para los usuarios.

La demanda también considera la exigencia al gobierno federal de deshacer la operación de compra de Paramount Global por parte de Skydance Media realizada en agosto del año pasado, argumentando que esta última se habría alineado con la administración de Donald Trump para obtener la aprobación del acuerdo.

Paramount a la espera de que se desestime el caso

El equipo legal de Paramount presentó el 4 de junio una moción para que la denuncia sea desechada. Señalan que las acusaciones carecen de sustento fáctico al no haberse presentado pruebas de que la transacción pueda perjudicar a la competencia.

Se espera que el día 16 de julio, que tendrá lugar la próxima audiencia, haya certeza sobre el rumbo de la transacción entre Paramount y Warner Bros.