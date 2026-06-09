Sí habrá palomera de caballo de Troya para película de La Odisea: ¿Llegará a México?

Nueva palomera de La Odisea Anuncian palomera de caballo de Troya para La Odisea, próxima película de Christopher Nolan.

¡Escucharon al público! La página oficial de La Odisea, el próximo filme que Christopher Nolan estrenará en cines este año, anunció una nueva palomera de la película: el Caballo de Troya, opción propuesta por internautas y difundida en diversas redes sociales hasta que se convirtió en realidad.

La confirmación de esta nueva palomera, originada por la petición del público vuelta tendencia, demuestra el poder que las redes sociales tienen al sustituir campañas tradicionales. Otro caso similar fue el éxito de Epic: The Musical, proyecto musical también basado en La Odisea y que tendrá su propio filme en el futuro.

“Ganamos”: confirman palomera de Caballo de Troya para La Odisea de Nolan

Una de las obras de aventura más importantes de la literatura occidental, La Odisea —atribuida a Homero— ha sido el tema de conversación en tendencia desde que el galardonado cineasta, Christopher Nolan, anunció que llevaría la hazaña del héroe de Ítaca a la pantalla grande.

Ahora, a poco más de un mes de su lanzamiento en cines a nivel global, los populares promocionales para este tipo de estrenos han sido anunciados, sin embargo, la primera palomera con forma de una cámara IMAX de 70mm causó opiniones divididas entre el público.

The Trojan Horse Popcorn Bucket has arrived. Experience The Odyssey in theaters 07.17.26: https://t.co/sk8jwTAKih pic.twitter.com/FPS8ZwJNGs — The Odyssey Movie (@odysseymovie) June 9, 2026

Entre las reacciones que recibieron las cadenas de cine respecto a la primera palomera anunciada, la mayoría de ellas apuntaron a que la “opción más obvia” sería hacer una palomera del Caballo de Troya, estrategia que el protagonista de esta aventura por los mares utilizó para cruzar la impenetrable muralla de sus enemigos y poner fin a la guerra de diez años.

A pesar de que el Caballo de Troya es apenas el comienzo de la empresa de Odiseo en su viaje de vuelta a casa, es uno de los elementos más característicos del personaje para resaltar su astucia y estrategia ante las adversidades, por lo que la cuenta oficial de la película confirmó que será la forma de la nueva palomera promocional, satisfaciendo la opinión pública que difundió la propuesta en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes de la palomera de colección, la figura del Caballo de Troya será una versión miniatura del caballo que Nolan usará en su filme: el equino en posición de galope, con dos patas en alto, y las palomas saldrán por el estómago del animal de “madera”, de la misma forma que habrían hecho los griegos al ingresar a Troya.

¿La palomera del Caballo de Troya para La Odisea llegará a México?

A pesar de la controversia generada tras el lanzamiento de la palomera con forma de una cámara IMAX de 70mm, Cinemex y Cinépolis confirmaron que esta primera versión de promocional para la película llegará a los cines de México a partir del 16 de julio, fecha programada para el estreno de la película.

Sin embargo, el anuncio de la palomera de Caballo de Troya ha atraído todas las miradas en su dirección, por lo que el público mexicano seguidor de Nolan ha comenzado a acercarse a las cadenas de cine líderes en México para pedir que el nuevo promocional sea traído las funciones del país.

Hasta el momento, Cinépolis y Cinemex no han confirmado que venderán esta palomera, no obstante, internautas especulan la posibilidad de que el lanzamiento sea global.