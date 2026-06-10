¿BTS planea volver a México? Esto dijeron en la Cena de FESTA 2026 que celebra su 13º aniversario

BTS FESTA 2026 En la Cena del FESTA 2026, BTS habló sobre su visita a México y la posibilidad de un regreso en el futuro.

Una de las actividades más esperadas de la semana que celebra el aniversario debut de BTS —quienes cumplen trece años como agrupación este 2026—, es la popular Cena de FESTA en la que los miembros de la agrupación surcoreana se reúnen para beber, comer y charlar sobre los cambios experimentados y el rumbo futuro, tanto como grupo y artistas individuales.

A través de su canal oficial en YouTube, todos los integrantes se reunieron por primera vez desde hace cuatro años para llevar a cabo la Cena de FESTA 2026, un retorno cargado de emoción, nostalgia y, finalmente, alegría para todas las y los ARMY que experimentaron el descanso decidido durante el año 2022, cuando los artistas surcoreanos tuvieron que cumplir con el servicio militar de su país.

BTS habla de México en la Cena de FESTA 2026: ¿volverán al país?

Con vino y comida a la mesa, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook vuelven como grupo completo a la Cena de FESTA 2026 para compartir una charla libre de las tensiones de deberes civiles y con un regreso exitoso sin precedentes tras una pausa de cuatro años.

Entre conversaciones sobre los cambios experimentados durante los últimos años, tales como la pandemia COVID-19, la espansión de la IA y el despegue de los reels, y conversaciones casuales sobre sus actividades y nuevos pasatiempos, los miembros de BTS reservaron un momento de la Cena FESTA para hablar de su visita en México y la impresión que dejó en ellos el “ejército” mexicano de su fanbase.

“Amé demasiado la Ciudad de México”, expresó RM, líder y rapero de la agrupación surcoreana.

“Las personas en México fueron geniales”, acordó Suga, también rapero, y quien lideró la composición y producción —junto a RM y J-Hope— de los temas del grupo desde sus inicios.

OMG BANGTAN REALLY LOVE MEXICO 🇲🇽#2026BTSFESTA pic.twitter.com/973R8lU4iX — BTS Charts News (@btschartsxdaily) June 10, 2026

Jimin, uno de los bailarines principales, aportó a la conversación su impresión de las y los ARMY frente al Palacio Nacional, relatando: “Caminábamos juntos mientras nos explicaban, pero había tanta gente afuera de las ventanas que no supe si se trataba de un festival o era por nosotros”, añadiendo que fue la primera vez que experimentaban una situación así.

“Eso es todo, tenemos que presentarnos ahí”, declaró Jungkook, el más joven del grupo, mientras la descripción añadida por la producción secundó: espera por nosotros, México.

“Buscaré el estadio más grande de México”, decidió Suga, extrayendo su teléfono del bolsillo.

La cálida conversación sobre la impresión que México dejó en los artistas surcoreanos se convirtió inmediatamente en tendencia en las redes sociales, donde ARMYs mexicanas y mexicanos compartieron su entusiasmo y aseguraron que futuros conciertos en el país estaban “más que decididos”.

FESTA de BTS: evento que celebra el debut del grupo que revolucionó el kpop

El BTS FESTA es la celebración anual con la que el grupo de kpop y su fandom ARMY conmemoran el aniversario de su debut el 13 de junio de 2013, día que será celebrado este 2026 con un concierto en su país natal y que tendrá por escenario el Busan Asiad Main Stadium, último lugar en el que se presentaron como grupo completo antes del hiatus de cuatro años.

Durante la primera semana de junio —periodo en el que se celebra el FESTA—, BTS lanza una serie de contenidos y sorpresas como agradecimiento a sus seguidoras y seguidores; entre las actividades que más destacan de este festival especial de aniversario, son:

“Foto familiar”: sesiones de fotos de la agrupación completa.

sesiones de fotos de la agrupación completa. Cena de FESTA: reunión tipo banquete.

reunión tipo banquete. Lanzamientos musicales: este año, será el lanzamiento del tema Come Over en las plataformas de música, programado para el viernes 12 de junio.

Tras cuatro años de pausa como grupo completo, BTS vuelve con fuerza en 2026 y rompe, una vez más, otro de los obstáculos en el kpop: superar el hiatus del servicio militar al mantener el éxito por sobre grupos más jóvenes y nuevas tendencias internacionales.