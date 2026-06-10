Inauguración del Mundial 2026: quiénes cantan, horario, dónde ver EN VIVO el espectáculo que abrirá una Copa del Mundo histórica en México

El reloj ya está en cuenta regresiva. Después de años de espera, el Mundial 2026 finalmente comienza y lo hace con una escena que difícilmente volverá a repetirse: México será el primer país en inaugurar tres Copas del Mundo.

Antes del primer silbatazo y de que ruede el trionda, millones de personas tendrán los ojos puestos en una ceremonia diseñada para convertir el futbol en espectáculo. Luces, música, identidad cultural y una producción de escala internacional marcarán el arranque de un torneo que también hará historia por otro motivo: será la primera edición con 48 selecciones participantes.

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 comenzará este jueves 11 de junio a las 11:30 horas, tiempo del centro de México.

Tras el espectáculo llegará el momento deportivo con el partido inaugural, que convertirá al entonces renovado escenario mundialista en el punto de arranque del torneo más grande que ha organizado la FIFA.

Dónde ver EN VIVO la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Para quienes planean seguir cada detalle desde casa, la transmisión estará disponible en televisión abierta, de paga y plataformas digitales.

Canales de televisión

Canal 5

Las Estrellas

Azteca 7

Azteca Uno

Streaming y señal deportiva

TUDN

ViX

La cobertura especial comenzará antes del evento principal, por lo que conectarse con anticipación puede hacer diferencia para no perderse ningún detalle del arranque mundialista.

Artistas, música y el show

La ceremonia busca ir más allá del protocolo deportivo y construir una apertura con sabor internacional.

Entre los artistas anunciados para el espectáculo aparecen nombres como:

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Lila Downs

Los Ángeles Azules

La idea es convertir el inicio del torneo en una mezcla de ritmos globales con identidad mexicana.

Para México, esta inauguración representa algo más que abrir una competencia: es volver a colocarse frente al mundo con una escena que une futbol, entretenimiento y una historia que ahora suma un nuevo capítulo.