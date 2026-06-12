¿Por qué están funando a ‘Peli de la Semana’? Stephen Nothum lo acusa de plagiar su análisis de ‘Hereditary’

Stephen Nothum El creador de contenido mostró evidencias de que el influencer mexicano había usado su video completamente y su mismo análisis para hablar de la película 'Hereditary'.

Un nuevo conflicto entre creadores de contenido se está gestando recientemente en redes sociales con uno de los influencers de cine más populares en México. Se trata de “Peli de la Semana” el canal de Jesús Iglesias dedicado a hablar de estrenos y producciones cinematográficas y que está siendo acusado de plagio por Stephen Nothum de haberle plagiado todo un video y perspectivas sobre la película ‘Hereditary’.

¿Quiénes son ‘Peli de la Semana’ y Stephen Nothum?

Stephen Nothum es un escritor, profesor y consultor especializado en narrativa y análisis cinematográfico. En redes sociales se ha consolidado como una figura reconocida dentro de la comunidad conocida como “FilmTok”, donde publica videos sobre cine, guionismo y lenguaje audiovisual. Además, ha colaborado con compañías de entretenimiento como Netflix y A24, de acuerdo con información difundida por diversos medios y por su perfil profesional.

Por su parte, Jesús Iglesias, creador de “Peli de la Semana”, es uno de los influencers de cine más populares de habla hispana. Sus contenidos suelen centrarse en curiosidades, análisis y recomendaciones de películas y series, acumulando cientos de miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

¿Por qué Stephen Nothum está acusando a ‘Peli de la Semana’ por plagio?

Este pasado jueves 12 de junio, Nothum publicó un video en sus redes sociales para exponer a ‘Peli de la Semana’ por haberle robado un video de análisis de la película ‘Hereditary’. En su posteo, no sólo señala que la edición es exactamente igual, sino que incluso dio los mismos puntos de vista de su análisis que él había hecho previamente. Por si esto fuera poco, también se quejó de que, a pesar de haberle robado su contenido, Jesús Iglesias ha tenido mayor cantidad de vistas y likes, por lo que está monetizando de mejor forma.

“Hace tres días postee un video analizando ‘Hereditary’ (...) Alguien me etiquetó en este video de ‘Peli de la Semana’ y sé que robó mi material porque ni siquiera lo editó él mismo. Robó lo que había hecho. Yo compré mi copia de ‘Hereditary’, yo hice mi edición, encontré los clips y puse juntas cosas que no están juntas en la película y él los usó exactamente igual (...) ¿Por qué te llamas a ti mismo un amante de las películas? Si lo único que haces es robar el trabajo de otras personas.” Señaló el creador de contenido.

Ahora, el mismo Nothum sacó un nuevo video este viernes 12 de junio para agradecer el apoyo de la comunidad latina por el apoyo recibido tras señalar el plagio del canal mexicano de contenido, mandando también un mensaje a ‘Peli de la semana’: “Haz tu trabajo propio” expresó en español.

Por su parte, Jesús Iglesias no ha dado una respuesta oficial a las acusaciones y a las evidencias mostradas. Sin embargo, sí limitó la sección de comentarios luego de haber recibido múltiples mensajes por haber plagiado el video.

La discusión también se extendió a foros, grupos especializados y otras redes sociales, donde varios aficionados al cine debatieron sobre los límites entre la inspiración, la adaptación de contenidos y el plagio dentro de la economía digital de los creadores. En estos espacios, algunos usuarios respaldaron la denuncia de Nothum, mientras que otros argumentaron que parte de la información utilizada en el análisis de Hereditary puede encontrarse en fuentes públicas y discusiones previas sobre la película.