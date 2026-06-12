¿Quiénes son Yang Se-Chan y Jun Hyun-Moo? Los comediantes coreanos que hicieron “beso de tres” en Guadalajara

Jang Se-Chan y Jun Hyun-Moo en México Dos populares comediantes y presentadores de Corea del Sur compartieron el icónico “beso de tres” en Guadalajara, petición a coro de aficionados mexicanos.

México es un país reconocido por ser hospitalario con las personas extranjeras que lo visitan, principalmente aquellas que “entienden la vibra” y se integran al entusiasmo típico del país, celebrando entre vítores, saltos y tequila uno de los torneos deportivos más importantes del mundo, como fue el caso de tres surcoreanos en Guadalajara que accedieron al icónico “beso de tres” después de que el público mexicano les animara a hacerlo.

A pesar de que parecía sólo un momento más de la afición futbolera en México, quienes han recibido a las personas surcoreanas con ánimo en sus festejos, el “beso de tres” destaca porque no se trataba de simples aficionados extranjeros, sino figuras del espectáculo surcoreano con bastante popularidad en su país natal.

De acuerdo con el público latino seguidor de los programas de variedades de Corea del Sur, dos de los protagonistas del icónico momento se trataban de Yang Se-Chan y Jun Hyun-Moo, comediantes y presentadores, cuya trayectoria en la televisión surcoreana ha cruzado fronteras.

Yang Se-Chan y Jun Hyun-Moo se unen a “beso de tres” en México, Guadalajara

A menos de una semana del enfrentamiento entre Corea del Sur y México en la justa futbolera, el país ha recibido a una gran cantidad de extranjeros y extranjeras del país asiático, uniéndoles a los festejos típicos de shots de tequila, cargándolos para celebrar el triunfo de los primeros partidos, e incluso coreando “¡BTS, BTS, BTS!" a manera de bienvenida.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados del día de ayer, fue el que protagonizaron tres presentadores de Corea del Sur en Guadalajara, cuando el público mexicano cercano comenzó a gritar: “¡Beso de tres, beso de tres!“, levantando tres dedos y señalando a los extranjeros para ejemplificar la petición.

Ante esto, los presentadores surcoreanos se señalaron entre ellos, rieron y abrieron los brazos, acercándose hasta compartir el famoso beso de tres que les fue solicitado, lo que provocó vítores inmediatos de la afición mexicana, risas de todos los presentes y un momento inolvidable tanto para los medios mexicanos como los medios en Corea del Sur.

Horas después de que el icónico beso se hiciera tendencia en redes sociales, el público latino seguidor de programas de variedades asiáticos reconoció a dos figuras famosas de Corea del Sur, Yang Se-Chan y Jun Hyun Moo, comediantes y presentadores de gran trayectoria en el espectáculo de su país natal, lo que incrementó el entusiasmo del momento y la rápida viralización del video en redes sociales.

¿Quiénes son Yang Se-Chan y Jun Hyun Moo? Presentadores surcoreanos en México

Los extranjeros surcoreanos que compartieron un cálido y “amoroso” instante frente a la afición mexicana en Guadalajara, tras ceder al coro festivo de “beso de tres”, son presentadores populares de Corea del Sur que viajaron al país para cubrir el enfrentamiento de la selección surcoreana contra México, programado para la siguiente semana.

Yang Se-Chan es reconocido ampliamente a nivel internacional por ser miembro del elenco principal en el programa de variedades Running Man, saltando a la fama de la comedia con programas como Comedy Big League al conquistar al público con una faceta carismática.

Sin embargo, Se-Chan también tiene trayectoria en el teatro musical y como cantante, historial que le valió el galardón al Premio a la Excelencia en los SBS Entertainment.

Por otra parte, Jun Hyun-Moo es expresentador de noticias y locutor de radio en KBS, destacando como una figura central del espectáculo surcoreano por su personalidad carismática y multifacética, la cual fue parte fundamental del éxito de programas como Live Alone.

Hyun-Moo viajó a México como presentador principal y comentarista para la cadena KBS en el torneo internacional de futbol.