Sam’s Club remata los Samsung Galaxy Buds3 Pro: tienen IA, sonido premium y su descuento es de más de mil pesos

Las oferta siguen apareciendo en junio y ahora es Sam’s Club quien colocó los Samsung Galaxy Buds3 Pro con un descuento que supera los mil pesos respecto a su precio habitual.

Estos audífonos inalámbricos se han convertido en uno de los productos favoritos de la marca surcoreana gracias a su combinación de calidad de audio, cancelación de ruido y herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

Actualmente, puedes llevarlos a casa por $2,999 pesos, cuando anteriormente su precio rondaba los $4,090 pesos, lo que representa un ahorro superior a los mil pesos.

Para quienes estaban pensando en renovar sus audífonos o dar el salto a una gama más premium, la promoción resulta una oportunidad de oro.

¿Qué tienen de especial los Samsung Galaxy Buds3 Pro?

El mercado de los audífonos inalámbricos es cada vez más competitivo, pero Samsung apostó por integrar tecnologías que buscan diferenciar a los Galaxy Buds3 Pro de otros modelos.

Entre sus principales características destaca la incorporación de funciones basadas en Galaxy AI, que permiten optimizar automáticamente la experiencia de audio dependiendo del entorno donde se encuentre el usuario. Además, cuentan con cancelación activa de ruido adaptativa, detección de voz y herramientas inteligentes para equilibrar el sonido de manera automática.

Samsung también incorporó un sistema de doble amplificador y bocinas independientes para ofrecer una reproducción más precisa de frecuencias graves y agudas, algo que suele apreciarse especialmente al escuchar música, ver películas o jugar videojuegos.

Sonido envolvente, IA y traducción en tiempo real

Uno de los detalles más llamativos de estos audífonos es la integración de funciones avanzadas impulsadas por inteligencia artificial.

Los Galaxy Buds3 Pro pueden adaptar el nivel de cancelación de ruido dependiendo del ambiente, detectar conversaciones para modificar automáticamente el modo de escucha e incluso aprovechar herramientas de traducción en tiempo real cuando se utilizan junto con dispositivos Galaxy compatibles.

Además, Samsung destaca que el modelo fue rediseñado para ofrecer un ajuste más cómodo durante largas sesiones de uso, incorporando controles táctiles para gestionar música, llamadas y volumen sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Por ahora, los Galaxy Buds3 Pro aparecen como uno de los productos tecnológicos más atractivos dentro del catálogo de ofertas de Sam’s Club durante junio.