Cervecería de Colima celebra la esencia de México con su campaña La Favorita del Sol

Cervecería Colima Foto: Cortesía

Cervecería de Colima, desde sus inicios, se ha distinguido por su profunda conexión con la tierra que la vio nacer. Inspirada en la riqueza del suelo colimense, el sol y el agua que desciende del volcán, la marca honra el entorno que hace posible cada una de sus cervezas. A través de sus propuestas, transmite una hospitalidad cálida y cercana, consolidándose como un auténtico reflejo y orgullo de la cultura mexicana.

Cervecería Colima Foto: Cortesía

Y si su tierra la define, su gente la completa. Porque el origen de México está, sobre todo, en su gente. Aquí, lo mejor siempre se comparte. Esa esencia se refleja en los momentos cotidianos: reuniones que surgen inesperadamente, mesas que se alargan y conversaciones que encuentran su propio ritmo. En todos ellos, Cervecería de Colima está presente de forma natural, como parte de una vida social donde el tiempo pasa a segundo plano y lo que realmente importa es la compañía.

Cervecería Colima Foto: Cortesía

En ese cruce entre su tierra, su gente y los momentos compartidos, Cervecería de Colima se afirma como La Favorita del Sol: el sol que marca el ritmo del día, la tierra volcánica que da carácter a su origen, y la convivencia que siempre abre espacio para alguien más. En ese equilibrio, la cerveza encuentra su verdadero sentido.

La conexión con el territorio es clara y real. Cervecería de Colima usa ingredientes locales y recursos naturales de la zona, como el agua que proviene del suelo volcánico, para crear cervezas que muestran su origen. Cada sabor y detalle refleja ese diálogo entre la naturaleza y el trabajo, apoyado por prácticas responsables y una relación consciente con el ecosistema.

Cervecería Colima Foto: Cortesía

La cerveza no solo acompaña, sino que se integra. Está presente en una tarde calurosa, en una plática larga o en una invitación espontánea. Siempre discreta pero importante, forma parte de esos momentos que, sin planearlo, se vuelven memorables.

Así, Cervecería de Colima se presenta como una expresión de su entorno y su cultura, un lugar donde el sol, la tierra y las personas se encuentran.

Cervecería Colima Foto: Cortesía



