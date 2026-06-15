Cervecería de Colima lanza ‘Los no favoritos del Gol’ y presenta jersey inspirado en la fiesta mundialista

"Los no favoritos del gol" by Colima Foto: Cortesía

En México, el fútbol nunca fue solo fútbol. Es una taquería que se vuelve cine, una ciudad que respira al unísono durante 90 minutos, un abuelo y un adolescente compartiendo la misma tristeza, un desconocido al que abrazas cuando la pelota entra. Una de las pocas cosas que hace que todo un país sienta, en el mismo momento, que son los mismos.

"Los no favoritos del gol" by Colima Foto: Cortesía

La Cervecería de Colima nació para esos momentos: los de antes del gol, y los de despuésdel desencanto. Porque nuncase trató de quién gana,sino de todo lo que pasa alrededor. Su historia tambiénencierra una convicción sencilla: hacer bien lo nuestro, y compartirlo lejos.Y desde uno de los estados más pequeños de México, independiente, regional y ﬁel a su identidad, elabora con el agua que nace de su volcán lo que muchos consideran hoy la mejor lagerdel país.

"Los no favoritos del gol" by Colima Foto: Cortesía

Esta singularidad, este espíritu de cancha de barrio con ambición de estadio, tan arraigado en la Cervecería de Colima, la coloca del lado de los que nadie veía venir, de los inesperados, de los que trabajan en silencio y, llegado el momento, sorprenden y deslumbran. Es la misma historia de la que el país se enamora cada cuatro años: el equipo que nadie esperaba, el que llega desde un lugar pequeñoy le cambia la cara al torneoentero. Cada torneo tiene una sorpresa. Son la razón por la que este deporte importa.

"Los no favoritos del gol" by Colima Foto: Cortesía

Pocos países vivenel fútboly la ﬁesta como México. En 1986, el país le regaló al fútbol uno de sus veranos más memorables. Cuarenta años después, México sigue siendo caluroso y generoso: de esos lugares donde la cerveza llega atu manoantes de que te hayas sentado.Para celebrarlo, Cervecería de Colima le va a Los no Favoritosdel Gol: desde Colima hasta Cancún, pasando por CDMX y Guadalajara, en centros de consumo seleccionados, si ya estás consumiendo una de lascervezas de la familia de Cervecería de Colima, te invitamos otra si uno de los equipos sorpresadel torneo anota gol. Porque los favoritos ya tienen quien les aplauda.

"Los no favoritos del gol" by Colima Foto: Cortesía

Ahora esa historia tiene cuerpo. Cervecería de Colima colaboró con Básicos de México, la marca de ropa independiente con la que lleva años trabajando, ambas independientes, ambas orgullosamente mexicanas, ambas hechas por gente a la que todavía le importa de dónde vienen las cosas: el agua, el algodón,las manos que lo hacen. El jersey le hace un guiño a 1986 sin quedarse ahí; la tipografía del frente está tomada directamente del metro de la Ciudad de México. Una pieza que honra el pasado y retrata el presente al mismo tiempo, puesta por abuelas y nietos, por desconocidos y vecinos, por cualquiera que se reconozca en ella.

"Los no favoritos del gol" by Colima Foto: Cortesía

El mundo está por llegar a México. El espectáculo será enorme. El ruido, global. A la Cervecería de Colima no le interesa gritar más fuerte. Le interesa estar ahí: en la mesa, en la plaza, del lado de los de siempre, con los que “no necesariamente son los favoritos del Gol”. Lo mejor de México nunca ha necesitado hacer ruido para importar. Solo necesitacompartirse.

"Los no favoritos del gol" by Colima Foto: Cortesía

Visite www.cerveceriadecolima.com o contactea nuestro equipo para más información.

*Los centrosde consumo participantesen Los No Favoritos del Gol son:

CDMX — Twin Peaks:WTC / Del Valle · Miyana · Coapa · Oceanía · San Ángel

Guadalajara —Bitasheros · Peter Woods · Peter Brown · OldPeter · Casa Mucha · Roto Café Bar · Mecenas

Colima— DMT Rock Bar

Cancún — Twin Peaks

** Las playeras en colaboración con Básicos de México estarán disponibles a partir del 19 de mayo en tiendas físicas de Básicos de México y Cervecería de Colima, y a partir del 22 de mayo en línea a través de www.bscs.mx y www.cerveceriadecolima.com.Del 29 al 31 de mayo, se llevará a cabo una activación especialen Básicos de México— Condesa, con serviciode colimitas.