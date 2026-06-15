El misterio de Peso Pluma y por qué no vino al Mundial: ¿tiene problemas con la visa o con el narco?

¿Dónde está Peso Pluma? CIUDAD DE MÉXICO, 11NOVIEMBRE2023.- El cantante Peso Pluma (Hassan Emilio Kabande Laija) se presentó en el Foro Sol con su gira “Doble P Tour México”, donde el también compositor en géneros de corridos tumbados, reguetón y trap latino deleitó a sus seguidores. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Peso Pluma y Kenia Os eran inseparables: cenas, flores y paseos juntos. Se notaba que, de verdad, había enamoramiento y no sólo una maniobra publicitaria para aumentar seguidores… pero el amor se acabó. La pareja llegó a su final, sin poder derrotar aquella máxima de que los romances de la farándula son efímeros.

La cantante sinaloense, cuyo nombre real es Kenia Flores Osuna, estuvo presente el jueves pasado en la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México, donde incluso colocó el balón sobre un atril. Una noche antes, estuvo en una fiesta de una conocida marca de ropa deportiva alemana, a la que también acudieron importantes personalidades del futbol, como Marcelo y Roberto Carlos. Sin embargo, hubo una ausencia relevante.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila de Peso Pluma, conocido aficionado del futbol y seguidor del Atlas de Guadalajara, no se apersonó en el evento pese a que también es colaborador de esa misma firma europea que viste a la Selección Mexicana. El cantante, que ha reducido su actividad en redes sociales, sólo con repostaos de carácter publicitario, lleva meses sin pisar territorio nacional.

De acuerdo con una fuente cercana a una de las empresas que mantiene una relación comercial con el intérprete de corridos tumbados, uno de los factores que habría complicado su presencia en territorio mexicano estaría relacionado con temas migratorios y su visa.

Según esta versión, Peso Pluma, que cumple 27 años este 15 de junio, tendría restricciones para salir de Estados Unidos debido a procesos relacionados con su situación de residencia, lo que limitaría sus viajes internacionales durante un periodo determinado.

Hasta el momento, el cantante no ha realizado declaraciones públicas sobre este tema ni existe información oficial que confirme dicha situación.

Kenia Os CIUDAD DE MÉXICO, 05JUNIO2025. La cantante Kenia Os asiste al lanzamiento de “Indómita”, el quinto álbum de estudio de la cantautora mexicana Belinda, en un edificio del Centro Histórico de la capital. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Cuáles de las canciones de Peso Pluma están vinculadas al narco y qué amenazas ha recibido?

El nombre de Peso Pluma ha estado vinculado en diversas ocasiones a personajes del crimen organizado, principalmente al Cártel de Sinaloa y a los hijos de Joaquin “El Chapo” Guzmán, debido a algunos corridos interpretados por el cantante, como Rubicón, la cual habla de Iván Archivaldo Guzmán, líder de los “Chapitos”.

Además de la referida canción, se halla el par de temas, llamadas La People y La People II, dedicados a Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini” o “El 19”, quien fue identificado como uno de los principales operadores de seguridad de los “Chapitos” y actualmente permanece bajo custodia de las autoridades.

A ello se suman las amenazas que recibió en 2023 mediante mantas colocadas en Tijuana, donde se advertía al artista que no se presentara en un concierto programado en la ciudad. Aquella situación derivó en la cancelación del espectáculo.

Desde septiembre de 2024, Peso Pluma no ha tenido ningún concierto en México: los últimos dos fueron en Monterrey y en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.