Los países donde la gente vive más años y qué tienen en común: el secreto de la longevidad... y las zonas azules

Longevidad y salud Países como Japón tienen altas tasas de longevidad gracias a su dieta, mientras que en México hay alta prevalencia de enfermedades asociadas a la vejez. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

Como dice la famosa canción ochentera: todos quisiéramos ser jóvenes por siempre.

Cada año, millones de personas buscan la fórmula para vivir más tiempo y con mejor salud... y aunque no existe una receta mágica para alcanzar una larga vida, los estudios científicos han identificado patrones comunes en los países con mayor esperanza de vida del planeta.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), algunas de las naciones donde las personas viven más años son Japón, Suiza, Singapur, España e Italia.

En estos países, la esperanza de vida supera los 83 años en promedio, una cifra significativamente superior a la media mundial. (OMS, “World Health Statistics 2024”)

Los expertos coinciden en que la longevidad no depende únicamente de la genética: de hecho, investigaciones publicadas por la Escuela de Salud Pública de Harvard señalan que los hábitos diarios tienen una influencia mucho mayor sobre la salud y el envejecimiento que los factores hereditarios.

¿Cuál es la dieta de los japoneses y los países más longevos?

Uno de los elementos más importantes para la longevidad es la alimentación.

Japón, considerado durante años uno de los países más longevos del mundo, basa buena parte de su dieta en pescado, arroz, verduras, legumbres y alimentos frescos con bajos niveles de grasas saturadas. La isla japonesa de Okinawa incluso ha sido estudiada durante décadas debido a la extraordinaria cantidad de personas centenarias que viven allí.

“Arroz, pescado, verduras. La gastronomía japonesa tiene muchos antioxidantes, omegas 3 (ácidos grasos). Y esa puede ser dieta benéfica para bajar de peso, para los hipertensos, para los que tienen problemas renales, de retención de líquidos, para pacientes cardiovasculares y para diabetes. Y le sigue la dieta mediterránea”, señala Cecilia Trejo Rico, nutrióloga de la Universidad Iberoamericana.

“La dieta japonesa además contiene algas y eso aporta yodo para mantener en equilibrio la glándula, la tiroides, que es nuestro gerente metabólico”.

Pescado CIUDAD DE MÉXICO, 26FEBRERO2026.- Con el inicio de los Viernes de Cuaresma, los precios de pescados y mariscos incrementaron en los puestos del Mercado la Nueva Viga. En la imagen, precios del filete de pescado, siende el más buscado para su compra. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

España e Italia comparten otra característica: la dieta mediterránea. Este modelo alimenticio incluye aceite de oliva, frutas, verduras, pescado, cereales integrales y frutos secos.

Numerosas investigaciones han vinculado este tipo de alimentación con menores riesgos de enfermedades cardiovasculares y una mayor esperanza de vida.

Otro factor clave es la actividad física.

A diferencia de lo que muchas personas creen, los países más longevos no necesariamente cuentan con poblaciones obsesionadas con el ejercicio intenso.

En cambio, suelen promover una vida activa mediante caminatas, desplazamientos en bicicleta y actividades cotidianas que mantienen a las personas en movimiento durante gran parte del día.

La atención médica preventiva también desempeña un papel fundamental. Suiza, Singapur y Japón destacan por sus sistemas de salud altamente desarrollados, donde los chequeos médicos periódicos permiten detectar enfermedades antes de que se conviertan en problemas graves.

Además, los investigadores han encontrado una fuerte relación entre la longevidad y los vínculos sociales. Las personas que mantienen relaciones familiares sólidas, amistades cercanas y una participación activa en sus comunidades suelen presentar menores niveles de estrés y una mejor salud mental.

Dieta japonesa La nación oriental tiene una gastronomía con mucha presencia de pescado. (Pexels)

¿Qué son las zonas azules, lugares donde vive la gente más longeva?

En regiones conocidas como “Zonas Azules”, lugares donde se concentra un número excepcional de centenarios, los estudios han identificado patrones similares. Estas comunidades, ubicadas en sitios como Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Icaria (Grecia) y Nicoya (Costa Rica), comparten hábitos como la actividad física moderada, una alimentación basada principalmente en plantas y una fuerte integración social.

El tabaquismo es otro elemento que marca diferencias importantes. La OMS señala que reducir o eliminar el consumo de tabaco sigue siendo una de las medidas más efectivas para aumentar la esperanza de vida y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y problemas respiratorios.

Los especialistas también destacan la importancia del sueño. Dormir entre siete y nueve horas por noche se ha asociado con una menor incidencia de enfermedades crónicas y una mejor calidad de vida durante la vejez.

Por otro lado, la educación y los ingresos económicos influyen considerablemente en la salud de una población.

Los países con mayores niveles educativos suelen registrar mejores hábitos alimenticios, menor mortalidad prematura y un acceso más amplio a servicios médicos de calidad.

Sin embargo, los expertos advierten que la longevidad no debe medirse únicamente en años.

El verdadero objetivo es alcanzar una vida larga acompañada de bienestar físico y mental, algo que los científicos denominan “esperanza de vida saludable”. Con información de ⁠ la ⁠Organización Mundial de la Salud (OMS), World Health Statistics 2024 y ⁠National Geographic, proyecto de investigación sobre las “Blue Zones”.