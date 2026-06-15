¡Steve Rogers se queda! Chris Evans confirma que formará parte de Avengers: Secret Wars

Chris Evans vuelve a Secret Wars A través de un video grabado durante su cumpleaños este fin de semana, el actor que dio vida al Capitán América en el MCU confirmó que formará parte de la siguiente ambiciosa entrega, Avengers: Secret Wars.

Mediante un video de Chris Evans, grabado durante su cumpleaños este mes de junio y publicado hoy lunes 15 de junio en Instagram a través de la cuenta comicconmomsi, el actor confirmó que formará parte del elenco de Avengers: Secret Wars, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel tras el ambicioso crossover de Doomsday que se estrenará este 2026.

“Empiezo a trabajar en la próxima en un par de meses”, declaró el actor estadounidense en el video, encendiendo la emoción de los seguidores y seguidoras de la franquicia que crecieron con Evans interpretando al justiciero y honesto Steve Rogers durante las primeras fases del universo Marvel en cines.

¿Steve Rogers volverá para Avengers: Secret Wars? Esto es lo que se sabe

Uno de los primeros avances de Avengers: Doomsday que Marvel Studios reveló a partir del año pasado, confirmó el regreso del antiguo líder de Los Vengadores, el veterano súpersoldado Steve Rogers, personaje que será nuevamente interpretado por Chris Evans; el actor dio vida al icónico Capitán América por casi una década desde 2011 hasta 2019.

La aparición del personaje tras abandonar la línea temporal original en Avengers: Endgame levantó especulaciones acerca de la trama entre los fanáticos y fanáticas del universo Marvel en cines, quienes apuntan que Rogers será el responsable de una bifurcación en el tiempo que desencadenará los obstáculos a vencer durante el magno crossover de súperheroes.

Chris Evans confirming he will return in Avengers: Secret Wars:



“I start work on the next one in a couple months, so I'm in the next one. I can't tell you how much I'm in the next one, but I'm in it.”



(source: @/comicconmomsi on IG) pic.twitter.com/RoehSjUyQR — ComicBook.com (@ComicBook) June 15, 2026

Sin embargo, parece que la participación de Evans en los futuros proyectos de Marvel no se detendrá en la película a estrenarse este 2026, sino que se extenderá hasta Avengers: Secret Wars, según lo confirmó el actor mediante un video grabado durante su cumpleaños el reciente 13 de junio y publicado este lunes en la red social Instagram.

“Empiezo a trabajar en la próxima en un par de meses. No puedo decirte cuánto tiempo saldré, pero estoy en ella”, aseguró Chris Evans en el video compartido por la cuenta comicconmomsi, coincidiendo con el periodo de grabación de la siguiente entrega, cuyo inicio pretende arrancar durante el verado de este año.

Reparto confirmado y trama de Avengers: Secret Wars

La película que seguirá tras la crisis ocurrida en Doomsday será el épico cierre de la Saga del Multiverso, cuya trama estará inspirada en uno de los eventos más masivos y trascendentales de Marvel Cómics desde los años ochenta.

Este acontecimiento cuenta con dos versiones, la primera de ellas lanzada en 1984-1985 por Jim Shooter como escritor y Mike Zeck en el dibujo; y la moderna versión publicada durante 2015-2016, escrita por Jonathan Hickman y dibujada por Esad Ribic.

De acuerdo con la línea que el MCU ha marcado con Doomsday, es más probable que Avengers: Secret Wars siga la línea de la versión reciente, ya que las “incursiones” destructivas entre diferentes realidades —ya mencionadas en el canon cinematográfico— podrían provocar la aniquilación del Universo 616 y el Universo Ultimate.

Hasta el momento, los actores y actrices que han sido confirmados oficialmente para esta entrega, son:

Anthony Mackie: Sam Wilson / Capitán América.

Pedro Pascal: Reed Richards.

Vanessa Kirby: Sue Storm.

Joseph Quinn: Johnny Storm.

Ebon Moss-Bachrach: Ben Grimm.

Robert Downey Jr.: Victor von Doom.

La naturaleza caótica y multiversal de Avengers: Secret Wars no descarta la aparición de viejos súperheroes, heroínas e incluso mutantes, por lo que la adición de Chris Evans al elenco de la película promete un cierre épico para casi dos décadas del universo Marvel en la pantalla grande y el streaming.