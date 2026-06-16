Adiós a la voz de Shrek: Alfonso Obregón no forma parte del tráiler oficial de Sherk 5

Alfonso Obregón Tras el lanzamiento del tráiler de Shrek 5, se confirma oficialmente que Obregón no volverá al doblaje de la saga animada.

¡El ogro más popular de la industria de la animación vuelve a la pantalla grande! Universal Pictures lanzó este martes 16 de junio el tráiler oficial de Shrek 5, la próxima película de la icónica saga animada que rectifica los cuentos de hadas tras diecisiete años sin un proyecto en cines.

No obstante, para el público latino, Shrek no volverá de la forma que fue conocido por casi una década completa, ya que Alfonso Obregón no formará parte del doblaje. A pesar de que esta situación fue rumorada durante el año pasado y el presente, el tráiler oficial del filme confirma finalmente la realidad: Latinoamérica se despide de la voz de Shrek.

Shrek pierde su voz en el doblaje latino: ¿cuál fue la polémica de Alfonso Obregón con Shrek 5?

Alfonso Obregón es un reconocido actor de doblaje, teatro, radio y también director mexicano, famoso por haber dado voz a emblemáticos personajes de la animación internacional como el ogro de Dreamworks, Shrek, o Bugs Bunny durante los años noventa, incluso incursionando dentro del anime como Kakashi Hatake para Naruto y Naruto Shippuden.

Como voz latina de Shrek, tuvo un papel importante en la popularidad que la película y sus secuelas tuvieron en Latinoamérica, convirtiéndose no sólo en un ícono del doblaje latino, sino también en un recurrente meme con diversas escenas a las que su voz agregó diversión y mayor cercanía con el público latinoamericano a lo que podría haber hecho el idioma original.

No obstante, la polémica estalló cuando el actor de doblaje mostró desacuerdo respecto a las condiciones de trabajo en Shrek 5 y demandó ciertos requerimientos para su participación en el doblaje del proyecto; dichas peticiones consistían en:

Dirigir el doblaje de la película.

Aparecer en los créditos.

Aumento de paga.

A pesar de que el actor mexicano incentivó a los y las fans del popular ogro a unirse a una campaña en redes sociales para que sus exigencias fueran cumplidas, el movimiento no dio resultado y hoy, con el lanzamiento del primer tráiler de Shrek 5, se confirma oficialmente que Obregón no volverá a la saga animada, a diferencia de Eugenio Derbez, quien regresa una vez más para dar vida al elocuente Burro en Latinoamérica.

¿Por qué Alfonso Obregón está perdiendo a sus personajes en el doblaje latino?

Perder su espacio en Shrek 5 no es el único caso de reemplazo que Alfonso Obregón ha enfrentado últimamente, ya que su trabajo como Shorty en Scary Movie también fue sujeto a un drástico cambio en el estreno de la sexta película de la saga de comedia.

Tras más de 20 años interpretando al icónico personaje de Marlon Wayans, Obregón no formó parte del doblaje latino de la última película, siendo extrañado por su público fanático.

Sin embargo, a diferencia de los desacuerdos que existieron en Shrek 5, la exclusión del actor mexicano en la saga de los hermanos Wayans parece estar relacionada al arresto de Alfonso Obregón en agosto de 2024, después de ser acusado de presunto abuso sexual; la denuncia fue realizada por una de sus alumnas por un incidente ocurrido en febrero de 2022.

¿Cuándo se estrenará Shrek 5 en cines de México?

La fecha de estreno estaba programada inicialmente para diciembre del año presente, sin embargo, la producción se enfrentó a críticas negativas respecto al cambio de la animación y DreamWorks tuvo que aplazar la cita programada en cines; al mismo tiempo, el estudio empleó esta estrategia para evitar competir con Avengers: Doomsday.

Tras reagendar el estreno, la nueva fecha para Shrek 5 en cines será durante junio de 2027, aunque el día específico permanece en incógnita.