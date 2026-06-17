CDMX decreta día libre y suspensión de clases por el Mundial 2026: ¿desde qué hora aplica por el partido Colombia vs Uzbekistán?

¿Para quiénes aplica el home office hoy miércoles 17 de junio? Foto: La Crónica

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solamente está poniendo el ambiente festivo de la Ciudad de México, también está modificando la rutina de miles de estudiantes y trabajadores debido a que las autoridades buscan garantizar la movilidad y el desarrollo de las actividades mundialistas ante la llegada masiva de aficionados nacionales y extranjeros.

Es en este sentido que el Gobierno federal y las autoridades educativas implementaron medidas especiales que incluyen suspensión parcial de clases y cambios en la jornada laboral para este miércoles 17 de junio.

¿Desde qué hora aplica el día libre en CDMX por el partido Colombia vs Uzbekistán?

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la jornada laboral presencial para el personal administrativo no esencial de la Administración Pública Federal en la Ciudad de México concluirá obligatoriamente a las 15:00 horas de este miércoles 17 de junio. A partir de esa hora, las actividades deberán continuar bajo la modalidad de trabajo remoto o esquemas flexibles, dependiendo de las necesidades de cada institución.

Las autoridades también hicieron un llamado al sector privado para adoptar medidas similares y facilitar el home office o la flexibilización de horarios, con el objetivo de reducir los desplazamientos y evitar afectaciones en la movilidad urbana.

¿Habrá suspensión de clases en la CDMX este 17 de junio?

Sí. La Secretaría de Educación Pública determinó la suspensión de actividades escolares en el turno vespertino para las escuelas públicas y privadas ubicadas en la Ciudad de México.

La medida aplica para educación preescolar, primaria, secundaria, escuelas normales, educación media superior e instituciones de educación superior dependientes de la SEP.

Las clases matutinas se desarrollan con normalidad, mientras que únicamente los estudiantes y docentes del turno vespertino quedan exentos de asistir a las aulas.

¿Por qué se suspenden las actividades en la Ciudad de México?

La principal razón es la movilidad.

Las autoridades prevén una importante afluencia de aficionados colombianos y de otras nacionalidades en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y diversos puntos turísticos de la capital. El objetivo es disminuir el caos sobre las vialidades, el transporte público y otros medios de transporte durante una jornada que concentra actividades mundialistas y marchas en la ciudad.

¿Quiénes sí deberán trabajar este 17 de junio?

Las medidas extraordinarias lamentablemente no aplican para todos los sectores. De acuerdo con el decreto, continuarán laborando de manera presencial los trabajadores de estos sectores:

Servicios de salud.

Seguridad pública.

Protección civil.

Aduanas.

Infraestructura estratégica.

Telecomunicaciones.

Energía.

Transporte.

Personal involucrado directamente en la logística del Mundial 2026.

¿A qué hora es el partido de Colombia vs. Uzbekistán?

El encuentro entre Colombia y Uzbekistán corresponde a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se disputa este miércoles 17 de junio en punto de las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Para Colombia, el partido representa su regreso a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia desde Rusia 2018, mientras que Uzbekistán busca convertirse en una de las sorpresas del certamen en su primera participación mundialista.