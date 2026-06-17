Operan a Luis Miguel en Nueva York: cuál es su estado de salud hoy y qué se sabe de la cirugía

Operan de emergencia a Luis Miguel en Nueva York Foto: La Crónica

En las últimas horas, medios y reportes provenientes de Estados Unidos y España informaron que el intérprete de “La Incondicional”, Luis Miguel, se encuentra bajo observación médica en Nueva York tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica.

La noticia ya comenzó a circular rápidamente en redes sociales y los fanáticos de “El Sol” de inmediato externaron su preocupación y sus dudas en torno al estado de salud del cantante. No obstante, el hermetismo que siempre ha rodeado la vida privada del cantante ha provocado que cada información sobre su estado de salud genere una enorme atención mediática.

Aunque todavía existen aspectos que permanecen bajo reserva, los reportes más recientes ofrecen un panorama más alentador sobre la condición actual de ‘Luismi’.

¿Por qué operaron a Luis Miguel en Nueva York?

De acuerdo con la revista española Semana y diversos medios internacionales, Luis Miguel, de 56 años, se encuentra ingresado en una clínica de Nueva York después de haber sido sometido recientemente a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el tipo de intervención ni el diagnóstico que motivó la cirugía.

Esta falta de información oficial ha alimentado las especulaciones, especialmente porque durante mayo también circularon versiones sobre una supuesta hospitalización del cantante por posibles complicaciones cardíacas, las cuales fueron desmentidas por personas cercanas a ‘Micky’.

¿Cuál es el estado de salud de Luis Miguel?

Las noticias más recientes apuntan a que la recuperación del artista está siendo favorable.

Fuentes citadas por medios españoles señalaron que la evolución médica de Luis Miguel es positiva y que, por ahora, no existen complicaciones que impidan su eventual alta hospitalaria una vez que los especialistas lo consideren oportuno.

Por el momento, el cantante permanece bajo supervisión médica en Nueva York y ni él ni su equipo de representación han emitido un comunicado oficial respecto a su estado de salud.

Miles de usuarios en redes sociales comenzaron a compartir mensajes de apoyo y buenos deseos para el intérprete de éxitos como “Ahora Te Puedes Marchar”, “Hasta Que Me Olvides” y “Por Debajo de la Mesa”.