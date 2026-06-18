Alerta sanitaria en supermercados: retiran pizzas congeladas por posible contaminación de salmonela

Alerta sanitaria por pizzas contaminadas Foto: La Crónica

Un alimento que suele estar presente en miles de congeladores de Estados Unidos se encuentra bajo la lupa de las autoridades sanitarias, luego de una reciente investigación, sobre ingredientes utilizados en productos procesados, la cual arrojó que estos producos podrían ser un peligro para los consumidores.

FSIS emite alerta por pizzas elaboradas con leche en polvo bajo investigación

La alerta fue emitida por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos de Estados Unidos (FSIS, por sus siglas en inglés). La investigación ahondó en las pizzas congeladas elaboradas con leche en polvo que anteriormente había sido retirada del mercado por sospechas de contaminación con la bacteria salmonela.

Las autoridades aclararon que, hasta el momento, no existen reportes de personas que hayan enfermado por consumir estos productos. Sin embargo, recomendaron no ingerirlos bajo ninguna circunstancia, incluso si ya fueron cocinados.

¿Cuáles son las pizzas involucradas en la alerta?

Entre los productos señalados se encuentran dos tipos de pizzas de desayuno de la marca Mama Cozzi’s, comercializadas en tiendas Aldi de Estados Unidos:

Biscuit Crust Sausage & Cheese Breakfast Pizza.

Biscuit Crust Cooked Pork Belly Crumbles, Cooked Bacon Topping, Pepper & Onion Breakfast Pizza.

La advertencia también incluye dos variedades de la marca Great Value:

Thin Crust Chicken Bacon Ranch.

Stuffed Crust Chicken Bacon Ranch, incluida la presentación Party Size.

Las pizzas contienen ingredientes como salchicha, tocino, queso, vegetales y aderezo ranch, elaborados con leche en polvo que forma parte de la investigación sanitaria.

¿Por qué podría ser peligrosa a salmonela?

La salmonela es una bacteria que suele habitar en los intestinos de personas y animales y que generalmente se transmite mediante alimentos o agua contaminados. La infección puede provocar diversos malestares gastrointestinales y, en algunos casos, derivar en complicaciones más severas.

Entre los principales síntomas se encuentran fiebre, náuseas, vómitos, escalofríos, dolor de cabeza y presencia de sangre en las heces. De acuerdo con las autoridades sanitarias, los síntomas suelen durar varios días y la recuperación intestinal completa puede tomar semanas o incluso meses en algunas personas.

La investigación aun no concluye pero la alerta se mantiene como una medida de precaución. Por ahora, el mensaje de las autoridades es preventivo, ya que, aunque no hay casos confirmados de enfermedad, los consumidores deben evitar ingerir las pizzas incluidas en el retiro hasta que concluya la investigación.