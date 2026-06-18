¡Se pasaron de la emoción! Colombianos sufren aparatosa caída en gradas del Estadio CDMX Un grupo de aficionados se cayó de las gradas del Estadio Ciudad de México durante el partido de Uzbekistán vs. Colombia

Aficionados se emocionaron de más durante el partido de Uzbekistán vs. Colombia y se viraliza video donde caen en las gradas del Estadio Ciudad de México.

Después de que Colombia ganara el enfrentamiento contra Uzbekistán con 3 goles a 1, junto con las celebraciones que se hicieron en el Ángel de la Independencia, también se viralizó un video donde un grupo de aficionados de la Selección de Colombia cayó en las gradas del Estadio Ciudad de México.

¿Cómo fue la caída de los aficionados colombianos en el Estadio CDMX?

El partido de Uzbekistán vs. Colombia, el cual se llevó a cabo el pasado 17 de junio en el Estadio Ciudad de México, acaparó la atención de fanáticos, quienes quedaron asombrados al ver la mayoría del recinto cubierta de color amarillo por los aficionados de la Selección de Colombia.

Sin embargo, dentro de las celebraciones también se viralizó un video donde se observa a un grupo de fanáticos colombianos caerse de las gradas mientras celebraban un gol de la Selección de Colombia.

En el video compartido en redes sociales se observa a dos sujetos que se encontraban en las gradas con el brazo sobre el otro celebrando el gol de Colombia, cuando repentinamente pierden el equilibrio y caen encima de otras personas que estaban debajo de ellos. Al caer, terminan derribando junto con ellos a alrededor de cinco personas más.

Tras el incidente, las autoridades correspondientes no han informado sobre algún lesionado, mientras que el video actualmente cuenta con más de 2 millones de vistas.

En redes sociales, usuarios han comenzado a reírse de la caída, señalando que “celebraron de más”, o se han mostrado impresionados por la pasión de los aficionados colombianos, mientras que otros se cuestionan la seguridad de las gradas.

¿Cuándo es el próximo partido de Colombia en el Mundial 2026?

El siguiente partido de la Selección de Colombia en el Mundial 2026 será en contra de la República Democrática del Congo, el próximo martes 23 de junio en el Estadio Guadalajara.