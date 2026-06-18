INAPAM descuentos por el Día del Padre INAPAM: los mejores descuentos que puedes aprovechar con tu tarjeta el Día del Padre 2026 (Pexels)

El Día del Padre 2026 está a la vuelta de la esquina; este año se celebrará el próximo domingo 21 de junio, donde las familias podrán buscar una alternativa para consentir a los papás y abuelos.

Aunque estas fechas suelen generar un gasto extra, la tarjeta INAPAM es una excelente opción para ahorrar en regalos y salidas y, sobre todo, aprovechar los mejores descuentos.

Los mejores descuentos para el regalo ideal

Quienes ya cuenten con su tarjeta vigente pueden tener acceso a diversas promociones y rebajas en comercios de todo el país. Entre los beneficios para esta temporada se encuentran:

La cadena de tiendas departamentales Suburbia ofrece un 5% de descuento directo al presentar la credencial en caja antes de pagar.

ofrece un de descuento directo al presentar la credencial en caja antes de pagar. El restaurante giratorio Bellini que cuenta con un 15% de descuento, ofrece una experiencia de una vista panorámica de 360°.

que cuenta con un de descuento, ofrece una experiencia de una vista panorámica de 360°. Las zapaterías Flexi cuentan con un 10% de descuento en las sucursales que participan en el programa.

cuentan con un de descuento en las sucursales que participan en el programa. Las herramientas no pueden faltar, Truper Center cuenta con un 25% de descuento en productos participantes.

cuenta con un de descuento en productos participantes. Para los papás que no pueden vivir sin los libros, Librerías Porrúa aplica un 10% de rebaja en compras al menudeo.

aplica un de rebaja en compras al menudeo. Si el plan es organizar una “pequeña” escapada familiar, Aeroméxico brinda un 15% de descuento en boletos de avión para los adultos mayores.

brinda un de descuento en boletos de avión para los adultos mayores. Diferentes ópticas del país también se suman a las promociones ofreciendo entre un 5% y un 10% de descuento en lentes y revisiones.

Para evitar cualquier contratiempo, las autoridades recomiendan revisar el directorio oficial del INAPAM para confirmar qué sucursales aplican los descuentos y promociones.

¿Aún no tienes la credencial? Requisitos para tramitarla

Para las personas que ya cumplieron los 60 años y desean aprovechar de estos beneficios, el trámite se realiza de forma gratuita en los módulos de La Secretaría de Bienestar, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. Los documentos que deben presentar en original y copia son:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).

Una fotografía reciente tamaño infantil (a color o en blanco y negro).

Asimismo, se pide proporcionar el nombre, CURP y teléfono de una persona de confianza para registrarla como contacto en caso de que se presente una emergencia.