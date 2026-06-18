INAPAM: los mejores descuentos que puedes aprovechar con tu tarjeta el Día del Padre 2026

El Día del Padre 2026 está a la vuelta de la esquina; este año se celebrará el próximo domingo 21 de junio, donde las familias podrán buscar una alternativa para consentir a los papás y abuelos.
Aunque estas fechas suelen generar un gasto extra, la tarjeta INAPAM es una excelente opción para ahorrar en regalos y salidas y, sobre todo, aprovechar los mejores descuentos.
Los mejores descuentos para el regalo ideal
Quienes ya cuenten con su tarjeta vigente pueden tener acceso a diversas promociones y rebajas en comercios de todo el país. Entre los beneficios para esta temporada se encuentran:
- La cadena de tiendas departamentales Suburbia ofrece un 5% de descuento directo al presentar la credencial en caja antes de pagar.
- El restaurante giratorio Bellini que cuenta con un 15% de descuento, ofrece una experiencia de una vista panorámica de 360°.
- Las zapaterías Flexi cuentan con un 10% de descuento en las sucursales que participan en el programa.
- Las herramientas no pueden faltar, Truper Center cuenta con un 25% de descuento en productos participantes.
- Para los papás que no pueden vivir sin los libros, Librerías Porrúa aplica un 10% de rebaja en compras al menudeo.
- Si el plan es organizar una “pequeña” escapada familiar, Aeroméxico brinda un 15% de descuento en boletos de avión para los adultos mayores.
- Diferentes ópticas del país también se suman a las promociones ofreciendo entre un 5% y un 10% de descuento en lentes y revisiones.
Para evitar cualquier contratiempo, las autoridades recomiendan revisar el directorio oficial del INAPAM para confirmar qué sucursales aplican los descuentos y promociones.
¿Aún no tienes la credencial? Requisitos para tramitarla
Para las personas que ya cumplieron los 60 años y desean aprovechar de estos beneficios, el trámite se realiza de forma gratuita en los módulos de La Secretaría de Bienestar, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas. Los documentos que deben presentar en original y copia son:
- Acta de nacimiento.
- Identificación oficial vigente.
- CURP actualizado.
- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).
- Una fotografía reciente tamaño infantil (a color o en blanco y negro).
Asimismo, se pide proporcionar el nombre, CURP y teléfono de una persona de confianza para registrarla como contacto en caso de que se presente una emergencia.