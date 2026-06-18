Anuar Layón presenta una colección que celebra lo mejor del diseño mexicano

Anuar Layón es uno de los diseñadores más icónicos nacionales de los últimos tiempos, es el creador de diversas piezas que se convirtieron en un clásico y en esta época futbolera decidió lanzar una colección única que resalta la nación tricolor y sus valores.

¿Cómo es la colección tricolor de Anuar Layón?

Así, Quaker State presenta la colaboración junto al diseñador de moda y director creativo mexicano Anuar Layon, reconocido por las chamarras con la icónica frase “Mexico Is The Shit” y quien ha convertido la moda en una poderosa expresión de identidad cultural.

De esta colaboración, surge una colección exclusiva de tres jerseys diseñados por Anuar Layón, donde el diseño mexicano se convierte en el punto de encuentro entre cultura, identidad y la esencia tricolor.

La propuesta toma elementos visuales de la marca y los integra con símbolos que forman parte del imaginario colectivo de México, con piezas que celebran el origen, la creatividad y la expresión individual.

“Me siento muy contento de aliarme con una marca que es sinónimo de velocidad y rendimiento, pues están llevando esa apuesta más allá en una colaboración que une emoción por la pista y por la cultura urbana con creatividad y diseño de vanguardia. Estas piezas únicas son el reflejo de una generación que está mostrando que la actitud y el estilo te pueden llevar más lejos, así como Quaker State te permite rendir más kilómetros en la pista o en la calle”, comentó Anuar Layon.

La colección está integrada por tres diseños originales, cada uno disponible en versión de manga corta y manga larga. Todas las piezas funcionan como identidades individuales dentro de un mismo universo creativo, conectadas por conceptos de energía, movimiento y autenticidad.

El primer diseño, La Materia (Aceite): parte de la idea de una materia viva que da forma a una textura presente en toda la prenda. Distintos tonos de verde se expanden para generar una sensación de fluidez y transformación constante, evocando la fuerza que impulsa al motor y acompaña cada trayecto.

El segundo, La Raíz: retoma estructuras visuales inspiradas en nuestros antepasados. En esta propuesta, el rojo y el verde representan equilibrio; la sangre simboliza la historia que construye identidad, mientras que el nopal aparece como un emblema de resistencia, permanencia y orgullo por nuestras raíces.

La tercera pieza, El Vuelo: encuentra inspiración en el águila como símbolo de origen y pertenencia. Su rastro visual se transforma en un patrón gráfico que recorre la prenda, mientras que el verde representa territorio, energía y corazón. El símbolo nacional se reinterpreta de manera abstracta para integrarse al lenguaje visual de la colección.

“Quaker State trae este año una propuesta muy poderosa para conectar más de cerca con sus consumidores y clientes. Con un arraigo en el mercado mexicano de más de 95 años, apostamos en hacer clic con todas y todos aquellos a los que les apasiona la moda, la cultura urbana y el estilo. Estos jerseys son un mensaje de energía, orgullo por nuestras raíces y amor por lo novedoso convertido en prendas; que esperamos cautiven a todos aquellos que hacen de la moda su estilo de vida y una expresión de autenticidad y memoria”, dijo Berenice Escuadra, directora de Marketing y Planeación Estratégica de CS Shell & Quaker State.

¿Dónde comprar una pieza tricolor de Anuar Layón?

Con esta colaboración, se reafirma su compromiso con la vanguardia, la creatividad y el talento nacional, al transformar elementos vinculados a su historia y desempeño en piezas de colección con un significado propio.

De esta forma, la marca refuerza su misión de seguir conectando de formas innovadora con sus consumidores, a quienes impulsa para rendir el kilómetro extra

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre la colección y descubrir cómo obtener una de estas exclusivas piezas podrán seguir las redes sociales oficiales de Quaker State, donde se anunciarán próximamente las dinámicas y actividades especiales relacionadas con este lanzamiento.