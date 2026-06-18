Ángel de la Independencia: ¿qué artista estará cuando termine el partido México vs Corea del Sur?

Ángel de la Independencia Ángel de la Independencia: ¿qué artistas estarán cuando termine el partido México vs Corea del Sur? (Pexels)

El balón rodará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara para el encuentro entre México y Corea del Sur. Pero la fiesta no se queda ahí; en el Ángel de la Independencia de la CDMX ya se prepara un gran festejo que incluirá baile y artistas invitados para poner a celebrar a todos los ciudadanos cuando termine el partido.

De París al Ángel de la Independencia: Karla Lazo

La gran sorpresa para esta noche será la participación de la destacada cantante mexicana Karla Lazo, quien se presentará junto al reconocido intérprete Rafael Negrete para ofrecer un concierto lleno de música mexicana.

Karla Janell Lazo Sánchez nació en 1981 en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde inició su camino en las artes antes de continuar su formación vocal en Monterrey.

Su nombre ganó mucha notoriedad recientemente gracias a su destacada participación en la aclamada película Emilia Pérez.

El sabor sonidero con Sonido Cóndor

A través de sus redes sociales, Sonido Condor confirmó que estará presente en el Ángel de la Independencia para amenizar la celebración con sus mejores ritmos y mandar saludos a toda la afición.

Sonido Cóndor es uno de los sistemas de sonido icónicos de México, el cual es muy popular en el movimiento de la cultura sonidera. Dicho sistema de sonido está bajo el liderazgo de Arnulfo Aguilar Vázquez.

¿A qué hora se van a presentar Karla Lazo y Sonido Cóndor?

Como el encuentro deportivo arranca a las 19:00 horas, el escenario del Ángel de la Independencia comenzará a vibrar en cuanto suene el silbatazo final.

Tomando en cuenta los 90 minutos reglamentarios, el medio tiempo y la compensación, el partido durará cerca de dos horas, por lo que el espectáculo en Paseo de la Reforma iniciará alrededor de las 21:00 horas.